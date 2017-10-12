СБУ викликала Хмурого та інших бойовиків на допит у справі МН17

На допит до Служби безпеки України викликаний відставний російський офіцер Сергій Дубинський на прізвисько "Хмурий", якого спецслужба вважає відповідальним за транспортування

пускової установки ЗРК Бук, яка збила в 2014 році Боїнг рейсу МН1.

Крім нього, в СБУ хочуть поговорити з ще чотирма російськими бойовиками в Донбасі, йдеться в повідомленні про виклик на допит, яке опубліковано в сьогоднішньому номері газети Урядовий кур'єр.





Дубинського та інших громадяни РФ, які воювали за терористичні організації ДНР/ЛНР - Олега Пулатова, Євгенія Васильєва, Ельдара Оруджева і Едуарда Гілазова - викликають на 10:00 26-27 жовтня, а також на той же час 30-31 жовтня на адресу Головного слідчого

управління СБУ.





Росіянам намір вручити повідомлення про підозру і допит як підозрюваних в кримінальному провадженні №22017000000000158.





Раніше росіян СБУ хоче допитати в рамках тієї ж справи громадян України Олега Шляпіна, Сергія Браковского, Олександра Дудніченка та Леоніда Харченка.

Дати їх допитів - 16-19 жовтня.





У лютому 2017 року експерти Bellingcat з'ясували , що транспортування ЗРК Бук в Донбасі контролював Дубінський - один з бойовиків гібридної російської армії в Донбасі.





Пізніше його знайомий заявив , що той перестав виходити з ним на зв'язок.

Фото повісток на допит:



