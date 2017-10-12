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СБУ викликала Хмурого та інших бойовиків на допит у справі МН17

12.10.2017 12:17
У Києві чекають п'ятьох російських громадян, які проходять у справі про знищення в 2014 році пасажирського Боїнга як підозрювані
СБУ викликала Хмурого та інших бойовиків на допит у справі МН17
На допит до Служби безпеки України викликаний відставний російський офіцер Сергій Дубинський на прізвисько "Хмурий", якого спецслужба вважає відповідальним за транспортування пускової установки ЗРК Бук, яка збила в 2014 році Боїнг рейсу МН1. Крім нього, в СБУ хочуть поговорити з ще чотирма російськими бойовиками в Донбасі, йдеться в повідомленні про виклик на допит, яке опубліковано в сьогоднішньому номері газети Урядовий кур'єр.

Дубинського та інших громадяни РФ, які воювали за терористичні організації ДНР/ЛНР - Олега Пулатова, Євгенія Васильєва, Ельдара Оруджева і Едуарда Гілазова - викликають на 10:00 26-27 жовтня, а також на той же час 30-31 жовтня на адресу Головного слідчого управління СБУ.

Росіянам намір вручити повідомлення про підозру і допит як підозрюваних в кримінальному провадженні №22017000000000158.

Раніше росіян СБУ хоче допитати в рамках тієї ж справи громадян України Олега Шляпіна, Сергія Браковского, Олександра Дудніченка та Леоніда Харченка. Дати їх допитів - 16-19 жовтня.

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У лютому 2017 року експерти Bellingcat з'ясували, що транспортування ЗРК Бук в Донбасі контролював Дубінський - один з бойовиків гібридної російської армії в Донбасі. Пізніше його знайомий заявив, що той перестав виходити з ним на зв'язок.

Фото повісток на допит:

Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в Донецькій області, на підконтрольній бойовикам території. У результаті трагедії загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

У лютому експерти Bellingcat з'ясували, що транспортування ЗРК Бук контролював відставний російський офіцер Сергій Дубінський. У червні опубліковано нове фото Бука.

9 березня 2017 року на суді ООН в Гаазі російська сторона заявила, що "невідомі", які передавали бойовикам в Донбас пускову установку ЗРК Бук мали намір використовувати його для зміцнення ППО бойовиків. Про те, що пускова установка прибула з РФ, росіяни промовчали.

6 вересня повідомлялося, що суд над обвинуваченими буде проводитися в Гаазі. Доказів причетності РФ до трагедії більш ніж достатньо, заявив глава Мін'юсту Павло Петренко.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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