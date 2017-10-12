СБУ викликала Хмурого та інших бойовиків на допит у справі МН17
12.10.2017 12:17
У Києві чекають п'ятьох російських громадян, які проходять у справі про знищення в 2014 році пасажирського Боїнга як підозрювані
На допит до Служби безпеки України викликаний відставний російський офіцер Сергій Дубинський на прізвисько "Хмурий", якого спецслужба вважає відповідальним за транспортування пускової установки ЗРК Бук, яка збила в 2014 році Боїнг рейсу МН1. Крім нього, в СБУ хочуть поговорити з ще чотирма російськими бойовиками в Донбасі, йдеться в повідомленні про виклик на допит, яке опубліковано в сьогоднішньому номері газети Урядовий кур'єр.
Дубинського та інших громадяни РФ, які воювали за терористичні організації ДНР/ЛНР - Олега Пулатова, Євгенія Васильєва, Ельдара Оруджева і Едуарда Гілазова - викликають на 10:00 26-27 жовтня, а також на той же час 30-31 жовтня на адресу Головного слідчого управління СБУ.
Росіянам намір вручити повідомлення про підозру і допит як підозрюваних в кримінальному провадженні №22017000000000158.
Раніше росіян СБУ хоче допитати в рамках тієї ж справи громадян України Олега Шляпіна, Сергія Браковского, Олександра Дудніченка та Леоніда Харченка. Дати їх допитів - 16-19 жовтня.
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У лютому 2017 року експерти Bellingcat з'ясували, що транспортування ЗРК Бук в Донбасі контролював Дубінський - один з бойовиків гібридної російської армії в Донбасі. Пізніше його знайомий заявив, що той перестав виходити з ним на зв'язок.
Фото повісток на допит:
У лютому експерти Bellingcat з'ясували, що транспортування ЗРК Бук контролював відставний російський офіцер Сергій Дубінський. У червні опубліковано нове фото Бука.
9 березня 2017 року на суді ООН в Гаазі російська сторона заявила, що "невідомі", які передавали бойовикам в Донбас пускову установку ЗРК Бук мали намір використовувати його для зміцнення ППО бойовиків. Про те, що пускова установка прибула з РФ, росіяни промовчали.
6 вересня повідомлялося, що суд над обвинуваченими буде проводитися в Гаазі. Доказів причетності РФ до трагедії більш ніж достатньо, заявив глава Мін'юсту Павло Петренко.
Читайте також: Катастрофа MH17: в InformNapalm розповіли про докази
Дубинського та інших громадяни РФ, які воювали за терористичні організації ДНР/ЛНР - Олега Пулатова, Євгенія Васильєва, Ельдара Оруджева і Едуарда Гілазова - викликають на 10:00 26-27 жовтня, а також на той же час 30-31 жовтня на адресу Головного слідчого управління СБУ.
Росіянам намір вручити повідомлення про підозру і допит як підозрюваних в кримінальному провадженні №22017000000000158.
Раніше росіян СБУ хоче допитати в рамках тієї ж справи громадян України Олега Шляпіна, Сергія Браковского, Олександра Дудніченка та Леоніда Харченка. Дати їх допитів - 16-19 жовтня.
Читайте також: Докази ведуть в Кремль: що треба знати про звіт по MH17
У лютому 2017 року експерти Bellingcat з'ясували, що транспортування ЗРК Бук в Донбасі контролював Дубінський - один з бойовиків гібридної російської армії в Донбасі. Пізніше його знайомий заявив, що той перестав виходити з ним на зв'язок.
Фото повісток на допит:
Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в Донецькій області, на підконтрольній бойовикам території. У результаті трагедії загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.
У лютому експерти Bellingcat з'ясували, що транспортування ЗРК Бук контролював відставний російський офіцер Сергій Дубінський. У червні опубліковано нове фото Бука.
9 березня 2017 року на суді ООН в Гаазі російська сторона заявила, що "невідомі", які передавали бойовикам в Донбас пускову установку ЗРК Бук мали намір використовувати його для зміцнення ППО бойовиків. Про те, що пускова установка прибула з РФ, росіяни промовчали.
6 вересня повідомлялося, що суд над обвинуваченими буде проводитися в Гаазі. Доказів причетності РФ до трагедії більш ніж достатньо, заявив глава Мін'юсту Павло Петренко.
Читайте також: Катастрофа MH17: в InformNapalm розповіли про докази
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