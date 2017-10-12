Корупція в Міноборони: підозру оголосили ще двом фігурантам

У справі про розтрату 149 млн грн на закупівлю палива для армії повідомлено про підозру ще двом фігурантам: працівникові одного з відділів Департаменту держзакупівель і поставки матресурсів і співробітнику Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.





"11 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру... чотирьом посадовим особам Міністерства оборони", - йдеться в повідомленні.









Вчора ввечері, 11 жовтня, йшлося про те, що підозру оголошено двом головним підозрюваним.

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