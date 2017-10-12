Корупція в Міноборони: підозру оголосили ще двом фігурантам
12.10.2017 13:18
Вчора йшлося про те, що підозру оголошено тільки двом головним фігурантам резонансної справи про збагачення на завищенні закупівельних цін на паливо
У справі про розтрату 149 млн грн на закупівлю палива для армії повідомлено про підозру ще двом фігурантам: працівникові одного з відділів Департаменту держзакупівель і поставки матресурсів і співробітнику Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони. Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.
"11 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру... чотирьом посадовим особам Міністерства оборони", - йдеться в повідомленні.
Вчора ввечері, 11 жовтня, йшлося про те, що підозру оголошено двом головним підозрюваним.
Видання Еnkorr називає імена: начвідділу організації поставок ПММ управління поставок матресурсів Департаменту держзакупівель Борис Малюк і старший інспектор відділу аудиту у сфері держзакупівель і моніторингу цін Департаменту внутрішнього аудиту та фінконтроля Міноборони Володимир Шемовнев.
Всі фігуранти справи проходять по ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Запобіжний захід підозрюваним оберуть сьогодні в Солом'янському районному суді Києва за адресою Вознесенський узвіз, 10б, о 14:15 і 17:15.
Читайте також: Тема дня. Хто краде в Міноборони під час війни
11 жовтня 2017 року НАБУ і САП затримали за підозрою в причетності до корупції на паливних схемах заступника міністра оборони Ігоря Павловського і главу департаменту держзакупівель відомства Володимира Гулевича. Чиновників підозрюють у розтраті понад 149 млн гривень. Для Павловського проситимуть заставу 75 млн грн, для Гулевича - 8 млн грн. Підозрюваним загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.
"11 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру... чотирьом посадовим особам Міністерства оборони", - йдеться в повідомленні.
Вчора ввечері, 11 жовтня, йшлося про те, що підозру оголошено двом головним підозрюваним.
Видання Еnkorr називає імена: начвідділу організації поставок ПММ управління поставок матресурсів Департаменту держзакупівель Борис Малюк і старший інспектор відділу аудиту у сфері держзакупівель і моніторингу цін Департаменту внутрішнього аудиту та фінконтроля Міноборони Володимир Шемовнев.
Всі фігуранти справи проходять по ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Запобіжний захід підозрюваним оберуть сьогодні в Солом'янському районному суді Києва за адресою Вознесенський узвіз, 10б, о 14:15 і 17:15.
Читайте також: Тема дня. Хто краде в Міноборони під час війни
11 жовтня 2017 року НАБУ і САП затримали за підозрою в причетності до корупції на паливних схемах заступника міністра оборони Ігоря Павловського і главу департаменту держзакупівель відомства Володимира Гулевича. Чиновників підозрюють у розтраті понад 149 млн гривень. Для Павловського проситимуть заставу 75 млн грн, для Гулевича - 8 млн грн. Підозрюваним загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.
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