ПАРЄ прийняла рішення про "мовне питання" в Україні

У Парламентській асамблеї Ради Європи закликали Україну врахувати при виконанні резонансного нового закону про освіту "всі без винятку" рекомендації Венеціанської комісії щодо цього документу, а також внести відповідні зміни в сам закон. Про це йдеться в рішенні ПАРЄ, яке було прийнято 12 жовтня на термінових дебатах у Страсбурзі, пише

Ухвалення документа з поправками схвалили 82 депутати, проти висловилися 11, ще 17 європолітиків утрималися.





Як пише джерело, рішення ПАРЄ "досить жорстко" засуджує те, що Верховна Рада прийняла цей закон про освіту з правками в статті 7 (про мову освіти) без консультацій з представниками національних меншин.





Всупереч позиції доповідача - естонця Андреаса Херкеля - в ПАРЄ констатували, що вже зараз, ще до прийняття висновку Венеціанської комісії, нібито "є ряд юридичних питань до закону".





За підсумками дебатів було прийнято більшість пропозицій румунських і угорських депутатів, які виступили проти ідеї "змішаного навчання": з викладанням 60% предметів українською та 40% - мовою нацменшини.





"З мінімальною перевагою (39 голосів проти, 42 за) була відхилена угорська поправка, за якою з документа хотіли викреслити посилання на право України захищати державну мову, а також про те, що мова об'єднує державу. Так само з незначною перевагою (37 на 40

голосів) вдалося відхилити пропозицію парламентаріїв з Румунії та Угорщини, які прагнули вилучити з документа згадку про відсутність виключно українських державних шкіл (або з навчанням виключно мовами інших меншин) в своїх державах

", - пише видання.





Крім того, з документа прибрали всі згадки про те, що навчання "виключно мовою своєї національної меншини", тобто без викладання частини предметів українською мовою, завдає шкоди самим дітям через зменшення їх конкурентності на ринку праці і ускладнення вступу до вузів.





5 вересня 2017 року Верховна Рада схвалила реформу освіти

Згідно з новим законом, який поки не підписаний президентом, представники нацменшин зможуть отримувати освіту рідною мовою поряд з державною в дошкільних закладах і початковій школі, представники корінних народів - в дошкільних установах і середній школі.

На подальших стадіях навчання передбачена можливість вивчення мови корінного народу або нацменшини як окремого предмета.





Стурбованість з приводу норми закону про навчання мовами нацменшин спочатку висловила Румунія, а слідом за нею Угорщина.