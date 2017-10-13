Двом виселеним за фейки журналістам дозволили в'їзд в Україну
13.10.2017 11:38
СБУ, прислухавшись до звернень представників ЗМІ, знову відкрила в'їзд в країну виселеним в серпні Антоніу Памплієгу і Мануелю Анхелю Састре
Антоніу Памплієга та Мануель Анхель Састре (фотоколаж - elmundo.es)
Служба безпеки, прислухавшись до прохань представників ЗМІ, скасувала заборону на в'їзд в Україну двом іспанським журналістам, раніше виселеним за звинуваченням у поширенні фейків про дії української армії в Донбасі. Про це в Facebook повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.
"Прислухаючись до численних звернень представників журналістського цеху, ми відкрили в'їзд в Україну іспанським журналістам Антоніу Памплієгу і Мануелю Анхелю Састре", - повідомила вона.
У той же час Гітлянська запевнила, що при наявності законних підстав, загрози національній безпеці СБУ продовжить приймати "такі обмежувальні заходи, в тому числі і проти журналістів".
"Треба розуміти, що проти України вже четвертий рік ведеться інформаційна війна, для цього залучаються величезні фінансові та людські ресурси. Легко спрогнозувати, що антиукраїнська кампанія Росії в подальшому буде ставати все більш агресивною, і ми будемо на це відповідно реагувати", - підкреслила спікер служби.
При цьому Гітлянська зазначила, що СБУ налагоджує з медіаекспертами "діалог для вирішення проблемних питань, що стосуються ЗМІ".
За словами спікера спецслужби, журналісти, які працюють в інтересах кремлівської пропаганди, проти яких СБУ проводить розслідування, "вже зрозуміли, що, галасуючи про начебто утиски, можна заручитися їхньою підтримкою". "На жаль, їх досконала демагогія іноді спрацьовує", - резюмувала Гітлянська.
У серпні 2017 року іспанські ЗМІ повідомили, що журналісти Антоніу Памплієга і Мануель Анхель Састре, які писали про війну в Донбасі, відразу ж після прильоту в Україну були видворені з країни із забороною на в'їзд до 2020 року. Репортерів звинуватили в розповсюдженні фейків про дії сил АТО.
Читайте також: СБУ просять роз'яснити ситуацію з іспанськими журналістами
"Прислухаючись до численних звернень представників журналістського цеху, ми відкрили в'їзд в Україну іспанським журналістам Антоніу Памплієгу і Мануелю Анхелю Састре", - повідомила вона.
У той же час Гітлянська запевнила, що при наявності законних підстав, загрози національній безпеці СБУ продовжить приймати "такі обмежувальні заходи, в тому числі і проти журналістів".
"Треба розуміти, що проти України вже четвертий рік ведеться інформаційна війна, для цього залучаються величезні фінансові та людські ресурси. Легко спрогнозувати, що антиукраїнська кампанія Росії в подальшому буде ставати все більш агресивною, і ми будемо на це відповідно реагувати", - підкреслила спікер служби.
При цьому Гітлянська зазначила, що СБУ налагоджує з медіаекспертами "діалог для вирішення проблемних питань, що стосуються ЗМІ".
За словами спікера спецслужби, журналісти, які працюють в інтересах кремлівської пропаганди, проти яких СБУ проводить розслідування, "вже зрозуміли, що, галасуючи про начебто утиски, можна заручитися їхньою підтримкою". "На жаль, їх досконала демагогія іноді спрацьовує", - резюмувала Гітлянська.
У серпні 2017 року іспанські ЗМІ повідомили, що журналісти Антоніу Памплієга і Мануель Анхель Састре, які писали про війну в Донбасі, відразу ж після прильоту в Україну були видворені з країни із забороною на в'їзд до 2020 року. Репортерів звинуватили в розповсюдженні фейків про дії сил АТО.
Читайте також: СБУ просять роз'яснити ситуацію з іспанськими журналістами
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Loading...
Матеріали по темі
-
13.10.2017 17:48
-
13.10.2017 16:38
-
12.10.2017 17:40
-
12.10.2017 17:04
-
12.10.2017 13:18
Новости партнеров