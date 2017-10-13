Двом виселеним за фейки журналістам дозволили в'їзд в Україну

СБУ, прислухавшись до звернень представників ЗМІ, знову відкрила в'їзд в країну виселеним в серпні Антоніу Памплієгу і Мануелю Анхелю Састре

Антоніу Памплієга та Мануель Анхель Састре (фотоколаж - elmundo.es)





"Прислухаючись до численних звернень представників журналістського цеху, ми відкрили в'їзд в Україну іспанським журналістам Антоніу Памплієгу і Мануелю Анхелю Састре", - повідомила вона.



У той же час Гітлянська запевнила, що при наявності законних підстав, загрози національній безпеці СБУ продовжить приймати "такі обмежувальні заходи, в тому числі і проти журналістів".



"Треба розуміти, що проти України вже четвертий рік ведеться інформаційна війна, для цього залучаються величезні фінансові та людські ресурси. Легко спрогнозувати, що антиукраїнська кампанія Росії в подальшому буде ставати все більш агресивною, і ми будемо на це відповідно реагувати", - підкреслила спікер служби.



При цьому Гітлянська зазначила, що СБУ налагоджує з медіаекспертами "діалог для вирішення проблемних питань, що стосуються ЗМІ".



За словами спікера спецслужби, журналісти, які працюють в інтересах кремлівської пропаганди, проти яких СБУ проводить розслідування, "вже зрозуміли, що, галасуючи про начебто утиски, можна заручитися їхньою підтримкою". "На жаль, їх досконала демагогія іноді спрацьовує", - резюмувала Гітлянська.



У серпні 2017 року іспанські ЗМІ



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Служба безпеки, прислухавшись до прохань представників ЗМІ, скасувала заборону на в'їзд в Україну двом іспанським журналістам, раніше виселеним за звинуваченням у поширенні фейків про дії української армії в Донбасі. Про це в Facebook повідомила речник СБУ Олена Гітлянська."Прислухаючись до численних звернень представників журналістського цеху, ми відкрили в'їзд в Україну іспанським журналістам Антоніу Памплієгу і Мануелю Анхелю Састре", - повідомила вона.У той же час Гітлянська запевнила, що при наявності законних підстав, загрози національній безпеці СБУ продовжить приймати "такі обмежувальні заходи, в тому числі і проти журналістів"."Треба розуміти, що проти України вже четвертий рік ведеться інформаційна війна, для цього залучаються величезні фінансові та людські ресурси. Легко спрогнозувати, що антиукраїнська кампанія Росії в подальшому буде ставати все більш агресивною, і ми будемо на це відповідно реагувати", - підкреслила спікер служби.При цьому Гітлянська зазначила, що СБУ налагоджує з медіаекспертами "діалог для вирішення проблемних питань, що стосуються ЗМІ".За словами спікера спецслужби, журналісти, які працюють в інтересах кремлівської пропаганди, проти яких СБУ проводить розслідування, "вже зрозуміли, що, галасуючи про начебто утиски, можна заручитися їхньою підтримкою". "На жаль, їх досконала демагогія іноді спрацьовує", - резюмувала Гітлянська.У серпні 2017 року іспанські ЗМІ повідомили , що журналісти Антоніу Памплієга і Мануель Анхель Састре, які писали про війну в Донбасі, відразу ж після прильоту в Україну були видворені з країни із забороною на в'їзд до 2020 року. Репортерів звинуватили в розповсюдженні фейків про дії сил АТО. Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

ЛIГАБiзнесIнформ

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