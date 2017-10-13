Румунія виступила за діалог з Києвом щодо мовного питання - МЗС
13.10.2017 12:28
Румунські депутати на зустрічі з Павлом Клімкіним в Бухаресті запевнили українську делегацію в партнерстві й не стали нагнітати ситуацію
Павло Клімкін з дипломатами (фото - twitter.com/Mariana_Betsa)
Румунські законодавці погодилися з тим, що під час обговорення українського закону про освіту в частині мов нацменшин необхідний конструктивний діалог з Києвом. Про це у себе в Twitter написала представник МЗС Мар'яна Беца, коментуючи візит глави відомства Павла Клімкіна в Бухарест.
"Важливий сигнал від парламентаріїв Румунії - ми партнери і за конструктивний діалог під час обговорення освітнього закону", - повідомила вона.
Беца також додала, що сьогодні з ранку міністр закордонних справ дає інтерв'ю румунським ЗМІ - говорить про резонансний закон про освіту й російську агресію.
5 вересня 2017 року Верховна Рада схвалила реформу освіти. Згідно з новим законом, представники нацменшин зможуть отримувати освіту рідною мовою поряд з державною в дошкільних закладах і початковій школі, представники корінних народів - в дошкільних установах і середній школі. На подальших стадіях навчання передбачена можливість вивчення мови корінного народу або нацменшини як окремого предмета.
Стурбованість цим висловила Румунія, а слідом за нею і Угорщина. Відмовитися від нововведення Україну закликали в Молдові, а в Росії очікувано заявили про "насильницьку українізацію".
Читайте також: Мовне питання. Чим незадоволені Румунія, Молдова та Угорщина
"Важливий сигнал від парламентаріїв Румунії - ми партнери і за конструктивний діалог під час обговорення освітнього закону", - повідомила вона.
Беца також додала, що сьогодні з ранку міністр закордонних справ дає інтерв'ю румунським ЗМІ - говорить про резонансний закон про освіту й російську агресію.
Читайте також: Закон про освіту: суверенітет проти маніпуляцій
5 вересня 2017 року Верховна Рада схвалила реформу освіти. Згідно з новим законом, представники нацменшин зможуть отримувати освіту рідною мовою поряд з державною в дошкільних закладах і початковій школі, представники корінних народів - в дошкільних установах і середній школі. На подальших стадіях навчання передбачена можливість вивчення мови корінного народу або нацменшини як окремого предмета.
Стурбованість цим висловила Румунія, а слідом за нею і Угорщина. Відмовитися від нововведення Україну закликали в Молдові, а в Росії очікувано заявили про "насильницьку українізацію".
Читайте також: Мовне питання. Чим незадоволені Румунія, Молдова та Угорщина
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Loading...
Матеріали по темі
-
12.10.2017 13:53
-
11.10.2017 14:04
-
06.10.2017 12:56
-
15.09.2017 17:35
-
08.09.2017 15:13
Новости партнеров