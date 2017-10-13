USD:  26.59  26.87   EUR:  31.32  31.88  
Саморозвиток
Спецпроекти
Свій бізнес

Румунія виступила за діалог з Києвом щодо мовного питання - МЗС

13.10.2017 12:28
Румунські депутати на зустрічі з Павлом Клімкіним в Бухаресті запевнили українську делегацію в партнерстві й не стали нагнітати ситуацію
Румунія виступила за діалог з Києвом щодо мовного питання - МЗС
Павло Клімкін з дипломатами (фото - twitter.com/Mariana_Betsa)
Румунські законодавці погодилися з тим, що під час обговорення українського закону про освіту в частині мов нацменшин необхідний конструктивний діалог з Києвом. Про це у себе в Twitter написала представник МЗС Мар'яна Беца, коментуючи візит глави відомства Павла Клімкіна в Бухарест.

"Важливий сигнал від парламентаріїв Румунії - ми партнери і за конструктивний діалог під час обговорення освітнього закону", - повідомила вона.

Беца також додала, що сьогодні з ранку міністр закордонних справ дає інтерв'ю румунським ЗМІ - говорить про резонансний закон про освіту й російську агресію.

Читайте також: Закон про освіту: суверенітет проти маніпуляцій

5 вересня 2017 року Верховна Рада схвалила реформу освіти. Згідно з новим законом, представники нацменшин зможуть отримувати освіту рідною мовою поряд з державною в дошкільних закладах і початковій школі, представники корінних народів - в дошкільних установах і середній школі. На подальших стадіях навчання передбачена можливість вивчення мови корінного народу або нацменшини як окремого предмета.

Стурбованість цим висловила Румунія, а слідом за нею і Угорщина. Відмовитися від нововведення Україну закликали в Молдові, а в Росії очікувано заявили про "насильницьку українізацію".

Читайте також: Мовне питання. Чим незадоволені Румунія, Молдова та Угорщина

Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- читайте самое главное в мобильном
Loading...

Матеріали по темі

Всі матеріали по темі:

   
Новости партнеров
http://tvgid.ua/serial/24212/20-sumasshedshih-let/
 