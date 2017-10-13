Румунія виступила за діалог з Києвом щодо мовного питання - МЗС

Румунські депутати на зустрічі з Павлом Клімкіним в Бухаресті запевнили українську делегацію в партнерстві й не стали нагнітати ситуацію

Румунські законодавці погодилися з тим, що під час обговорення українського закону про освіту в частині мов нацменшин необхідний конструктивний діалог з Києвом. Про це у себе в Twitter написала представник МЗС Мар'яна Беца, коментуючи візит глави відомства





Павла Клімкіна в Бухарест. "Важливий сигнал від парламентаріїв Румунії - ми партнери і за конструктивний діалог під час обговорення освітнього закону", - повідомила вона.



Беца також додала, що сьогодні з ранку міністр закордонних справ дає інтерв'ю румунським ЗМІ - говорить про резонансний закон про освіту й російську агресію.





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