НАБУ підтвердило справу по Омеляну, але просить не спекулювати
13.10.2017 16:19
У бюро зазначили, що про підозру у справі нікому не повідомляли, і підкреслили, що внесення відомостей до "ЄРДР - не підстава для звинувачень
Відповідаючи на інформаційний запит LIGA.net про те, чи дійсно проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна відкрито кримінальну справу, в НАБУ підтвердили, що справe за фактом можливого незаконного збагачення й можливого декларування недостовірних даних відкрито ще в травні.
"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого незаконного збагачення і можливого декларування недостовірних даних одним з членів Кабінету Міністрів України (попередня правова кваліфікація 366-1, ч.3 ст. 368 -2 Кримінального кодексу України). Це провадження розпочато в травні цього року. У ході розслідування про підозру нікому не повідомлялося", - сказано у відповіді.
"Наголошуємо, що внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань не є достатньою підставою для звинувачень особи у вчиненні правопорушення. Тому просимо ЗМІ утриматися від спекуляцій на цю тему", - додали в НАБУ.
Як повідомлялося раніше, детективи НАБУ ведуть розслідування проти Омеляна у справі №52017000000000351 від 26 травня 2017 роки (декларування недостовірної інформації та незаконне збагачення). Це випливає з рішення Солом'янського райсуду Києва, доступного в реєстрі судових рішень.
"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого незаконного збагачення і можливого декларування недостовірних даних одним з членів Кабінету Міністрів України (попередня правова кваліфікація 366-1, ч.3 ст. 368 -2 Кримінального кодексу України). Це провадження розпочато в травні цього року. У ході розслідування про підозру нікому не повідомлялося", - сказано у відповіді.
"Наголошуємо, що внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань не є достатньою підставою для звинувачень особи у вчиненні правопорушення. Тому просимо ЗМІ утриматися від спекуляцій на цю тему", - додали в НАБУ.
Як повідомлялося раніше, детективи НАБУ ведуть розслідування проти Омеляна у справі №52017000000000351 від 26 травня 2017 роки (декларування недостовірної інформації та незаконне збагачення). Це випливає з рішення Солом'янського райсуду Києва, доступного в реєстрі судових рішень.
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Loading...
Матеріали по темі
-
13.10.2017 17:40
-
13.10.2017 14:35
-
13.10.2017 12:52
-
11.10.2017 17:08
-
11.10.2017 15:20
Новости партнеров