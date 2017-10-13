НАБУ підтвердило справу по Омеляну, але просить не спекулювати

Відповідаючи на інформаційний запит





LIGA.net про те, чи дійсно проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна відкрито кримінальну справу, в НАБУ підтвердили, що справe за фактом можливого незаконного збагачення й можливого декларування недостовірних даних відкрито ще в травні.

"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого незаконного збагачення і можливого декларування недостовірних даних одним з членів Кабінету Міністрів України (попередня правова кваліфікація 366-1, ч.3 ст. 368

-2 Кримінального кодексу України). Це провадження розпочато в травні цього року. У ході розслідування про підозру нікому не повідомлялося", - сказано у відповіді.





"Наголошуємо, що внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань не є достатньою підставою для звинувачень особи у вчиненні правопорушення. Тому просимо ЗМІ утриматися від спекуляцій на цю тему", - додали в НАБУ.





Як повідомлялося раніше, детективи НАБУ ведуть розслідування проти Омеляна у справі №52017000000000351 від 26 травня 2017 роки (декларування недостовірної інформації та незаконне збагачення).