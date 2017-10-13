Прокуратура вручила підозру Ренату Кузьміну

Генеральна прокуратура вручила підозру колишньому першому заступнику Генерального прокурора

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.





Правоохоронці встановили, що протягом 2008-2010 років в той час заступник і надалі перший заступник Генерального прокурора, діючи в змові з директором ДП Комплекс відпочинку Пуща-Водиця Державного управління справами адміністрації президента, незаконно захопив державну земельну ділянку площею в 10457 кв м на

території комплексу, і незаконно побудував там житловий будинок площею 1 068 м кв, а також інші споруди.





"Заступник Генерального прокурора склав письмове повідомлення про підозру колишньому першому заступнику Генерального прокурора за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 27 (організація незаконного групи), ч. 2 ст. 28 (

злочин, скоєний за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 28, ч

. 1 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво), ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358 (підробка докум

нтов), ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 209 (відмивання грошей) КК України ", - йдеться в повідомленні.





Місцезнаходження підозрюваного невідомо, тому його оголосили в розшук.

Також вирішується питання про звернення до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу.





Про підозру повідомили і директору ДП Комплекс відпочинку Пуща-Водиця ДУС АП України.

Прокурора вимагає для нього запобіжний захід у вигляді взяття під варту і звільнення з посади.



