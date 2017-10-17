Протестувальники пригрозили блокадою Ради: Парубій збирає нараду

Вони вимагають розглянути першим питанням на сьогоднішньому засіданні парламенту, зокрема, скасування депутатської недоторканності

Організатори акції протесту під Верховною Радою пригрозили блокадою парламенту в тому випадку, якщо першим питанням на порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання буде медична реформа, а не вимоги протестувальників, зокрема скасування депутатської недоторканності. Про це з місця подій повідомляє кореспондент

LIGA.net.



Народні депутати

які виступали зі сцени мітингу ,

повідомили, що у зв'язку з цією вимогою протестувальників спікер Ради





Андрій Парубій збирає нараду з лідерами фракцій і президентом. "Якщо вони не приймають сьогодні (законопроекти, на яких наполягають протестувальники - ред.), то ми будемо діяти сьогодні", - заявив на мітингу екс-глава Одеської ОДА

Міхеіл Саакашвілі на мітингу під Радою







Читайте також: Депутати Ради розійшлися на перерву У той же час радник глави МВС Зорян Шкіряк в своєму Facebook стверджує, що деякі протестуючі на чолі з депутатом від Самопомочі



Семеном Семенченком нібито "мають намір здійснити спробу штурму Ради з використанням вибухових пакетів". "Правоохоронці зберігають спокій і холодний розум, але готові до будь-яких викликів... На грубі правопорушення підрозділи МВС будуть реагувати адекватно, тільки в рамках наданих їм повноважень. Ніякі провокації не пройдуть", - заявив радник

Арсена Авакова



Раніше сьогодні Парубій повідомив , що готовий поставити на голосування в парламенті законопроекти про обмеження депутатської недоторканності і нову систему виборів після того, як ВР розгляне медреформу.





Сьогодні , 17 жовтня, біля будівлі Ради

представників різних громадських організацій і політсил . Серед учасників акції - прихильники Саакашвілі , представники

, Демократичного альянсу ,

Самопомочі , Національного корпусу та інші .



Основні вимоги мітингувальників - створення антикорупційного суду , зняття недоторканності з народних депутатів і проведення виборчої реформи .







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