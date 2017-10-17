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Протестувальники пригрозили блокадою Ради: Парубій збирає нараду

17.10.2017 15:35
Вони вимагають розглянути першим питанням на сьогоднішньому засіданні парламенту, зокрема, скасування депутатської недоторканності
Протестувальники пригрозили блокадою Ради: Парубій збирає нараду
Організатори акції протесту під Верховною Радою пригрозили блокадою парламенту в тому випадку, якщо першим питанням на порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання буде медична реформа, а не вимоги протестувальників, зокрема скасування депутатської недоторканності. Про це з місця подій повідомляє кореспондент LIGA.net.

Народні депутати  Віктор Чумак та Мустафа Найєм, які виступали зі сцени мітингу, повідомили, що у зв'язку з цією вимогою протестувальників спікер Ради Андрій Парубій  збирає нараду з лідерами фракцій і президентом.

"Якщо вони не приймають сьогодні (законопроекти, на яких наполягають протестувальники - ред.), то ми будемо діяти сьогодні", - заявив на мітингу екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі.

Міхеіл Саакашвілі на мітингу під Радою

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У той же час радник глави МВС Зорян Шкіряк в своєму  Facebook стверджує, що деякі протестуючі на чолі з депутатом від Самопомочі  Семеном Семенченком нібито "мають намір здійснити спробу штурму Ради з використанням вибухових пакетів".

"Правоохоронці зберігають спокій і холодний розум, але готові до будь-яких викликів... На грубі правопорушення підрозділи МВС будуть реагувати адекватно, тільки в рамках наданих їм повноважень. Ніякі провокації не пройдуть", - заявив радник
Арсена Авакова

Раніше сьогодні Парубій повідомив, що готовий поставити на голосування в парламенті законопроекти про обмеження депутатської недоторканності і нову систему виборів після того, як ВР розгляне медреформу.

Сьогодні, 17 жовтня, біля будівлі Ради проходить акція протесту представників різних громадських організацій і політсил. Серед учасників акції - прихильники Саакашвілі, представники Свободи, Демократичного альянсу, Самопомочі, Національного корпусу та інші.

Основні вимоги мітингувальників - створення антикорупційного суду, зняття недоторканності з народних депутатів і проведення виборчої реформи.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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