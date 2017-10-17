Під Радою почалася бійка між мітингувальниками й поліцією: фото

Біля Верховної Ради на вулиці Грушевського почалася бійка учасників акції протесту і поліції. Учасники акції намагалися прорвати огорожу, якою обнесено площа Конституції і частину вулиці Грушевського. Поліція намагалася утримати паркан, після чого почалася бійка, передає кореспондент





Бійка почалася після того як учасники акції спробували пронести на площу перед Радою намети для того, щоб розбити наметове містечко.





Серед учасників бійки переважали люди з нашивками батальйонів Донбас і Азов.





Зараз ділянку підсилюють Нацгвардією і додатковими силами поліції.



