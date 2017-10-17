Під Радою почалася бійка між мітингувальниками й поліцією: фото
17.10.2017 17:22
Учасники акції намагалися прорвати огорожу, якою обнесено площу Конституції і частину вулиці Грушевського
Біля Верховної Ради на вулиці Грушевського почалася бійка учасників акції протесту і поліції. Учасники акції намагалися прорвати огорожу, якою обнесено площа Конституції і частину вулиці Грушевського. Поліція намагалася утримати паркан, після чого почалася бійка, передає кореспондент LIGA.net.
Бійка почалася після того як учасники акції спробували пронести на площу перед Радою намети для того, щоб розбити наметове містечко.
Серед учасників бійки переважали люди з нашивками батальйонів Донбас і Азов.
Зараз ділянку підсилюють Нацгвардією і додатковими силами поліції.
Бійка почалася після того як учасники акції спробували пронести на площу перед Радою намети для того, щоб розбити наметове містечко.
Серед учасників бійки переважали люди з нашивками батальйонів Донбас і Азов.
Зараз ділянку підсилюють Нацгвардією і додатковими силами поліції.
Червоний хрест на ношах виніс одного з поліцейських.
Також постраждав ще як мінімум один цивільний - ймовірно, від газу. Вулиця Грушевського повністю перекрита силовиками ближче до Кабміну, напроти них метрах в 40-50 стоїть кордон учасників акції зі щитами, більшість з них в камуфляжі.
У результаті намети все-таки пронесли через кордон.
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