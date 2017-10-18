У Росії суд продовжив арешт українця Гриба до 2018 року

Російський суд продовжив термін утримання під вартою викраденого раніше спецслужбами РФ українця Павла Гриба.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив його батько Ігор Гриб.





"Буквально кілька годин тому відбулося засідання суду... і, відповідно до його рішень, термін утримання під вартою Павла продовжено до 4 січня 2018 року", - повідомив він.





Ігор Гриб зачитав адресований йому лист адвоката Андрія Сабініна.

"За словами Павла, він вкрай стурбований тим, що, перебуваючи в місцях попереднього ув'язнення та, можливо, пізніше, якщо буде засуджений за вироком російського суду, не зможе отримувати достатню медичне обслуговування і лікування в зв'язку з недостатньою увагою медиків", - сказав він

.





"Не можу судити про різницю в самопочутті Павла, оскільки не був знайомий з ним раніше. Скажу тільки, що на його обличчі багато явно виражених виразок, як активних, так і в стадії загоєння.

Також адвокат зазначив, що Павло Гриб скаржився йому на періодичні кровотечі.





Висновок російських лікарів про стан Гриба адвокат не має права розголошувати.

При цьому в допуску українських лікарів, про який просив затриманий українець, йому відмовили.

"Ніякої медичної допомоги Павлу немає", - додав Ігор Гриб.





Нагадаємо, Павла Гриба 24 серпня на території Білорусі викрали спецслужби Російської Федерації.

Після цього його незаконно переправили на територію РФ і помістили в СІЗО м Краснодар.