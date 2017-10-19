Верховна Рада прийняла медреформу

За проект закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і ліків проголосували 240 депутатів

Верховна Рада проголосувала за законопроект, необхідний для вступу медичної реформи. Про це повідомляє кореспондент

LIGA.net.



За проект закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і ліків №





6327 в цілому проголосували 240 депутатів. При підготовці документа до другого читання депутати, члени парламентського комітету з питань охорони здоров'я, відмовилися від ідеї спільного фінансування ряду медичних послуг державою та пацієнтом.



Також Рада прийняла в першому читанні зміни до Бюджетного кодексу щодо забезпечення державних фінансових гарантій надання медичних послуг і ліків: за законопроект №6604 проголосували 234 депутатів. Зміни передбачають фінансування реалізації медреформи.



"У хвилину голосування за медреформу по залу ще носилися власники і власниці приватних клінік і хапали за руки колег не голосувати", -

6327 і № 6604 , які змінюють фінансування системи охорони здоров'я, а також законопроект №





7117 , що реформує сільську медицину.

Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.



