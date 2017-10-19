Верховна Рада прийняла медреформу
19.10.2017 11:43
За проект закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і ліків проголосували 240 депутатів
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Верховна Рада проголосувала за законопроект, необхідний для вступу медичної реформи. Про це повідомляє кореспондент
LIGA.net.
За проект закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і ліків №6327 в цілому проголосували 240 депутатів.
При підготовці документа до другого читання депутати, члени парламентського комітету з питань охорони здоров'я, відмовилися від ідеї спільного фінансування ряду медичних послуг державою та пацієнтом.
Також Рада прийняла в першому читанні зміни до Бюджетного кодексу щодо забезпечення державних фінансових гарантій надання медичних послуг і ліків: за законопроект №6604 проголосували 234 депутатів. Зміни передбачають фінансування реалізації медреформи.
"У хвилину голосування за медреформу по залу ще носилися власники і власниці приватних клінік і хапали за руки колег не голосувати", - написала віце-спікер Ірина Геращенко у себе в Facebook.
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18 жовтня депутати розглянули на ранковому пленарному засіданні 788 поправок до законопроекту щодо медичної реформи з 893-х. За словами в.о. голови МОЗ Уляни Супрун, щоб медреформа заробила, Рада повинна прийняти законопроекти №6327 і №6604, які змінюють фінансування системи охорони здоров'я, а також законопроект №7117, що реформує сільську медицину.
LIGA.net.
За проект закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і ліків №6327 в цілому проголосували 240 депутатів.
При підготовці документа до другого читання депутати, члени парламентського комітету з питань охорони здоров'я, відмовилися від ідеї спільного фінансування ряду медичних послуг державою та пацієнтом.
Також Рада прийняла в першому читанні зміни до Бюджетного кодексу щодо забезпечення державних фінансових гарантій надання медичних послуг і ліків: за законопроект №6604 проголосували 234 депутатів. Зміни передбачають фінансування реалізації медреформи.
"У хвилину голосування за медреформу по залу ще носилися власники і власниці приватних клінік і хапали за руки колег не голосувати", - написала віце-спікер Ірина Геращенко у себе в Facebook.
Читайте також: Що зміниться з 1 січня через медреформу: інфографіка МОЗ
18 жовтня депутати розглянули на ранковому пленарному засіданні 788 поправок до законопроекту щодо медичної реформи з 893-х. За словами в.о. голови МОЗ Уляни Супрун, щоб медреформа заробила, Рада повинна прийняти законопроекти №6327 і №6604, які змінюють фінансування системи охорони здоров'я, а також законопроект №7117, що реформує сільську медицину.
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