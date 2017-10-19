Обидва законопроекти про скасування імунітету пішли до КС
19.10.2017 14:27
Правки до Основного Закону щодо скасування депутатської недоторканності в цілому ВР зможе проголосувати не раніше наступної осені - треба 300 голосів
Верховна Рада направила на розгляд до Конституційного суду обидва законопроекти про скасування депутатської недоторканності: той, який подав до парламенту президент Петро Порошенкоо, і альтернативний - від групи депутатів. Про це із залу засідань передає кореспондент LIGA.net.
За те, щоб включити до порядку денного і направити в КС проект змін до статті 80 Конституції щодо депутатської недоторканності №7203, проголосували 336 депутатів. Документ передбачає скасування положення, за яким депутат не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, затриманий чи заарештований без згоди парламенту. Зміни пропонується ввести в дію з 1 січня 2020 року, тобто для парламенту IX скликання.
Також Рада включила до порядку денного і направила в КС для надання висновку депутатський проект №6773. За це проголосували 328 депутатів.
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Якщо КС дасть позитивний висновок щодо президентського законопроекту, депутати зможуть розглянути його в першому читанні. Для прийняття рішення їм буде потрібно мінімум 226 голосів. В цілому депутати зможуть проголосувати за зміни тільки на наступній сесії, тобто восени 2018 року. Про це заявила представник президента в парламенті Ірина Луценко, відповідаючи на запитання депутатів. Для прийняття рішення щодо змін до Конституції в цілому потрібно буде зібрати мінімум 300 голосів.
"Пройде певний період, ми отримаємо висновок (КС, - ред.). За Конституцією має бути розділене прийняття проекту в першому читанні на одній сесії, а голосування в другому читанні має бути вже на іншій сесії. У цей процес ми увійдемо на осінь 2018 року", - пояснила вона.
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150 депутатів раніше внесли законопроект №6773, в якому запропоновано скасувати недоторканність на наступний після опублікування закону день.
За те, щоб включити до порядку денного і направити в КС проект змін до статті 80 Конституції щодо депутатської недоторканності №7203, проголосували 336 депутатів. Документ передбачає скасування положення, за яким депутат не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, затриманий чи заарештований без згоди парламенту. Зміни пропонується ввести в дію з 1 січня 2020 року, тобто для парламенту IX скликання.
Також Рада включила до порядку денного і направила в КС для надання висновку депутатський проект №6773. За це проголосували 328 депутатів.
Читайте також: Тема дня. Чого хочуть політики під Радою
Якщо КС дасть позитивний висновок щодо президентського законопроекту, депутати зможуть розглянути його в першому читанні. Для прийняття рішення їм буде потрібно мінімум 226 голосів. В цілому депутати зможуть проголосувати за зміни тільки на наступній сесії, тобто восени 2018 року. Про це заявила представник президента в парламенті Ірина Луценко, відповідаючи на запитання депутатів. Для прийняття рішення щодо змін до Конституції в цілому потрібно буде зібрати мінімум 300 голосів.
"Пройде певний період, ми отримаємо висновок (КС, - ред.). За Конституцією має бути розділене прийняття проекту в першому читанні на одній сесії, а голосування в другому читанні має бути вже на іншій сесії. У цей процес ми увійдемо на осінь 2018 року", - пояснила вона.
Читайте також: Чому тільки в 2020-му: Банкова пояснила проект по імунітету
150 депутатів раніше внесли законопроект №6773, в якому запропоновано скасувати недоторканність на наступний після опублікування закону день.
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