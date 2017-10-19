Обидва законопроекти про скасування імунітету пішли до КС

Про це із залу засідань передає кореспондент

За те, щоб включити до порядку денного і направити в КС проект змін до статті 80 Конституції щодо депутатської недоторканності №

7203 , проголосували 336 депутатів.

Документ передбачає скасування положення, за яким депутат не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, затриманий чи заарештований без згоди парламенту.

Зміни пропонується ввести в дію з 1 січня 2020 року, тобто для парламенту IX скликання.





Також Рада включила до порядку денного і направила в КС для надання висновку депутатський проект №