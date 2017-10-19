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НАБУ про Розенблата: Це слідчі дії, він не затриманий

19.10.2017 16:04
У Національному антикорупційному бюро України запевняють, що тільки проводили слідчі дії
НАБУ про Розенблата: Це слідчі дії, він не затриманий
Борислав Розенблат
У Національному антикорупційному бюро України повідомили, що вони не затримували депутата Верховної Ради Борислава Розенблата, а лише проводили слідчі дії. Про це LIGA.net повідомили в прес-службі НАБУ.

"Слідчі дії проводилися. Але він не затриманий", - заявили в прес-службі.

Раніше сьогодні повідомлялося, що співробітники НАБУ в аеропорту Київ затримали Розенблата і забрали у нього паспорта.

За словами адвоката Олексія Шевчука, Розенблат "пише заяву про викрадення у нього паспортів".

Адвокат депутата підкреслив, що з 16 жовтня Розенблат "не мав ніяких зобов'язань, не було електронного засобу контролю, було повернуто закордонний паспорт".

11 липня 2017 року Верховна Рада підтримала зняття з фігурантів так званої бурштинової справи Розенблата и Максима Полякова депутатської недоторканності, однак не дала згоди на їх затримання і арешт. 18 липня суд зобов'язав Розенблата внести заставу в розмірі 7 млн ​​грн, носити електронний браслет, не виїжджати за межі Києва і Житомира, здати паспорти і утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у його справі.

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24 липня нардеп заявив, що сім'я внесла за нього заставу. 17 серпня суд відмовив Розенблату зняти електронний браслет стеження і носити його до 17 жовтня.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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