НАБУ про Розенблата: Це слідчі дії, він не затриманий
19.10.2017 16:04
У Національному антикорупційному бюро України запевняють, що тільки проводили слідчі дії
Борислав Розенблат
У Національному антикорупційному бюро України повідомили, що вони не затримували депутата Верховної Ради Борислава Розенблата, а лише проводили слідчі дії. Про це LIGA.net повідомили в прес-службі НАБУ.
"Слідчі дії проводилися. Але він не затриманий", - заявили в прес-службі.
Раніше сьогодні повідомлялося, що співробітники НАБУ в аеропорту Київ затримали Розенблата і забрали у нього паспорта.
За словами адвоката Олексія Шевчука, Розенблат "пише заяву про викрадення у нього паспортів".
Адвокат депутата підкреслив, що з 16 жовтня Розенблат "не мав ніяких зобов'язань, не було електронного засобу контролю, було повернуто закордонний паспорт".
11 липня 2017 року Верховна Рада підтримала зняття з фігурантів так званої бурштинової справи Розенблата и Максима Полякова депутатської недоторканності, однак не дала згоди на їх затримання і арешт. 18 липня суд зобов'язав Розенблата внести заставу в розмірі 7 млн грн, носити електронний браслет, не виїжджати за межі Києва і Житомира, здати паспорти і утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у його справі.
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24 липня нардеп заявив, що сім'я внесла за нього заставу. 17 серпня суд відмовив Розенблату зняти електронний браслет стеження і носити його до 17 жовтня.
Читайте також: Апеляційний суд відмовився зняти арешт з майна Розенблата
"Слідчі дії проводилися. Але він не затриманий", - заявили в прес-службі.
Раніше сьогодні повідомлялося, що співробітники НАБУ в аеропорту Київ затримали Розенблата і забрали у нього паспорта.
За словами адвоката Олексія Шевчука, Розенблат "пише заяву про викрадення у нього паспортів".
Адвокат депутата підкреслив, що з 16 жовтня Розенблат "не мав ніяких зобов'язань, не було електронного засобу контролю, було повернуто закордонний паспорт".
11 липня 2017 року Верховна Рада підтримала зняття з фігурантів так званої бурштинової справи Розенблата и Максима Полякова депутатської недоторканності, однак не дала згоди на їх затримання і арешт. 18 липня суд зобов'язав Розенблата внести заставу в розмірі 7 млн грн, носити електронний браслет, не виїжджати за межі Києва і Житомира, здати паспорти і утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у його справі.
Читайте також: Розенблат і Поляков. Що відомо про новий корупційний скандал
24 липня нардеп заявив, що сім'я внесла за нього заставу. 17 серпня суд відмовив Розенблату зняти електронний браслет стеження і носити його до 17 жовтня.
Читайте також: Апеляційний суд відмовився зняти арешт з майна Розенблата
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