НАБУ про Розенблата: Це слідчі дії, він не затриманий

У Національному антикорупційному бюро України запевняють, що тільки проводили слідчі дії

У Національному антикорупційному бюро України повідомили, що вони не затримували депутата Верховної Ради Борислава Розенблата, а лише проводили слідчі дії. Про це





LIGA.net повідомили в прес-службі НАБУ. "Слідчі дії проводилися. Але він не затриманий", - заявили в прес-службі.







Раніше сьогодні повідомлялося , що співробітники НАБУ в аеропорту Київ затримали Розенблата і забрали у нього паспорта. За словами адвоката Олексія Шевчука, Розенблат "пише заяву про викрадення у нього паспортів".



Адвокат депутата підкреслив, що з 16 жовтня Розенблат "не мав ніяких зобов'язань, не було електронного засобу контролю, було повернуто закордонний паспорт".





11 липня 2017 року Верховна Рада підтримала зняття з фігурантів так званої бурштинової справи

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