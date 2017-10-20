Підозру Полякову уточнили, але не змінювали - НАБУ

Слідство як і раніше підозрює депутата в отриманні хабара в особливо великому розмірі, повідомили в Національному антикорупційному бюро

Максим Поляков





"НАБУ і САП залишають незмінною свою позицію по кваліфікації злочину, у скоєнні якого підозрюють Полякова... Як і раніше, йдеться про ч. 4 ст. 368 КК - діяння, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище", - повідомили у відомстві.



Відзначається, що в рамках розслідування детективи НАБУ встановили "нові обставини", через яких підозра потребувала уточнень.



У той же час в бюро підкреслили, що зміст уточнень "не змінює позицію слідства у підозрюваному".



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Слідство уточнило підозру проти народного депутата Максима Полякова, який фігурує в так званій янтарній справі, але не змінювало її. Про це LIGA.net повідомили в прес-службі Національного антикорупційного бюро."НАБУ і САП залишають незмінною свою позицію по кваліфікації злочину, у скоєнні якого підозрюють Полякова... Як і раніше, йдеться про ч. 4 ст. 368 КК - діяння, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище", - повідомили у відомстві.Відзначається, що в рамках розслідування детективи НАБУ встановили "нові обставини", через яких підозра потребувала уточнень.У той же час в бюро підкреслили, що зміст уточнень "не змінює позицію слідства у підозрюваному".Читайте також: Нардеп Поляков вніс 608 тис грн застави - глава САП 19 жовтня 2017 року Поляков заявив , що з нього нібито зняли звинувачення у вимаганні хабара.11 липня 2017 го Верховна Рада дозволила залучити Полякова до кримінальної відповідальності як фігуранта справи про незаконний видобуток бурштину, однак не дала згоди на його затримання і арешт.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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