Підозру Полякову уточнили, але не змінювали - НАБУ
20.10.2017 11:28
Слідство як і раніше підозрює депутата в отриманні хабара в особливо великому розмірі, повідомили в Національному антикорупційному бюро
Максим Поляков
Слідство уточнило підозру проти народного депутата Максима Полякова, який фігурує в так званій янтарній справі, але не змінювало її. Про це LIGA.net повідомили в прес-службі Національного антикорупційного бюро.
"НАБУ і САП залишають незмінною свою позицію по кваліфікації злочину, у скоєнні якого підозрюють Полякова... Як і раніше, йдеться про ч. 4 ст. 368 КК - діяння, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище", - повідомили у відомстві.
Відзначається, що в рамках розслідування детективи НАБУ встановили "нові обставини", через яких підозра потребувала уточнень.
У той же час в бюро підкреслили, що зміст уточнень "не змінює позицію слідства у підозрюваному".
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19 жовтня 2017 року Поляков заявив, що з нього нібито зняли звинувачення у вимаганні хабара.
11 липня 2017 го Верховна Рада дозволила залучити Полякова до кримінальної відповідальності як фігуранта справи про незаконний видобуток бурштину, однак не дала згоди на його затримання і арешт.
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"НАБУ і САП залишають незмінною свою позицію по кваліфікації злочину, у скоєнні якого підозрюють Полякова... Як і раніше, йдеться про ч. 4 ст. 368 КК - діяння, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище", - повідомили у відомстві.
Відзначається, що в рамках розслідування детективи НАБУ встановили "нові обставини", через яких підозра потребувала уточнень.
У той же час в бюро підкреслили, що зміст уточнень "не змінює позицію слідства у підозрюваному".
Читайте також: Нардеп Поляков вніс 608 тис грн застави - глава САП
19 жовтня 2017 року Поляков заявив, що з нього нібито зняли звинувачення у вимаганні хабара.
11 липня 2017 го Верховна Рада дозволила залучити Полякова до кримінальної відповідальності як фігуранта справи про незаконний видобуток бурштину, однак не дала згоди на його затримання і арешт.
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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