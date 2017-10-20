Розенблат хотів вивезти за кордон передбачувані речові докази

Затриманий 19 жовтня в аеропорту Київ народний депутат Борислав Розенблат планував вивезти за кордон речі і матеріали, які можуть бути речовими доказами у так званій янтарній справі.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.





У відомстві зазначили, що вчора детективи НАБУ "запобігли вивезенню за кордон Розенблата матеріалів, важливих для розслідування так званої бурштинової справи, а також забезпечили його участь в судовому засіданні щодо продовження йому обов'язків".





"Невідкладні слідчі дії (обшук в літаку) проведені... з метою порятунку майна, яке може мати ознаки речових доказів. При цьому затримання народного обранця не проводилося", - йдеться в повідомленні.





Як стверджують в НАБУ, Розенблат планував вивезти з України "засоби комунікації, які могли містити інформацію про приховування слідів раніше скоєних злочинів та спілкування між його учасниками".





Крім того, за інформацією слідства, підозрюваний мав намір вивезти "матеріальні та грошові цінності - предмети раніше одержаної неправомірної вигоди, а також інше майно для запобігання його арешту в рамках кримінального провадження".





Також у детективів нібито були відомості, що депутат міг мати при собі документи для виїзду за кордон з ознаками підробки.





Згідно з повідомленням, в літаку у Розенблата вилучили мобільні телефони, планшет, схожі на коштовності вироби, емітовані зарубіжними банками платіжні карти, український закордонний паспорт і дипломатичний паспорт.



