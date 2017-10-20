Розенблат хотів вивезти за кордон передбачувані речові докази
20.10.2017 12:57
Обшук депутата в літаку було проведено "з метою порятунку майна, яке може мати ознаки речових доказів", заявили в НАБУ
Борислав Розенблат
Затриманий 19 жовтня в аеропорту Київ народний депутат Борислав Розенблат планував вивезти за кордон речі і матеріали, які можуть бути речовими доказами у так званій янтарній справі. Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.
У відомстві зазначили, що вчора детективи НАБУ "запобігли вивезенню за кордон Розенблата матеріалів, важливих для розслідування так званої бурштинової справи, а також забезпечили його участь в судовому засіданні щодо продовження йому обов'язків".
"Невідкладні слідчі дії (обшук в літаку) проведені... з метою порятунку майна, яке може мати ознаки речових доказів. При цьому затримання народного обранця не проводилося", - йдеться в повідомленні.
Як стверджують в НАБУ, Розенблат планував вивезти з України "засоби комунікації, які могли містити інформацію про приховування слідів раніше скоєних злочинів та спілкування між його учасниками".
Крім того, за інформацією слідства, підозрюваний мав намір вивезти "матеріальні та грошові цінності - предмети раніше одержаної неправомірної вигоди, а також інше майно для запобігання його арешту в рамках кримінального провадження".
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Також у детективів нібито були відомості, що депутат міг мати при собі документи для виїзду за кордон з ознаками підробки.
Згідно з повідомленням, в літаку у Розенблата вилучили мобільні телефони, планшет, схожі на коштовності вироби, емітовані зарубіжними банками платіжні карти, український закордонний паспорт і дипломатичний паспорт.
"Заяви ж підозрюваного про те, що він заздалегідь повідомив слідчим про свою поїздку до Німеччини, не відповідають дійсності. Лист, який Розенблат на підтвердження своїх слів опублікував на персональній сторінці в Facebook, надійшов в Національне бюро вже після того, як рейс на Кельн повинен був вилетіти з Києва", - йдеться в повідомленні.
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Після обшуку детективи вручили парламентарію повістки про прибуття до Солом'янського суду Києва для участі в засіданні щодо продовження йому обов'язків підозрюваного.
У НАБУ звертають увагу, що вчорашня повістка Розенблату стала третьою за останні шість днів.
"Першу повістку йому намагалися законно вручити 14 жовтня, другу - через два дні. На засідання Суду підозрюваний не з'явився, посилаючись на стан свого здоров'я (достовірність цієї інформації наразі перевіряється). Через такі дії підозрюваного суд не зміг своєчасно розглянути клопотання прокурора і прийняти рішення про продовження обов'язків Розенблата", - підкреслили в бюро.
19 жовтня 2017 року адвокат Розенблата Олексій Шевчук заявив, що депутата зняли з рейсу, що прямував в Німеччину, і забрали у нього паспорта. У той же день суд почав розглядати клопотання САП про продовження нардепові зобов'язань підозрюваного. Засідання продовжиться сьогодні, 20 жовтня, о 14:00.
У відомстві зазначили, що вчора детективи НАБУ "запобігли вивезенню за кордон Розенблата матеріалів, важливих для розслідування так званої бурштинової справи, а також забезпечили його участь в судовому засіданні щодо продовження йому обов'язків".
"Невідкладні слідчі дії (обшук в літаку) проведені... з метою порятунку майна, яке може мати ознаки речових доказів. При цьому затримання народного обранця не проводилося", - йдеться в повідомленні.
Як стверджують в НАБУ, Розенблат планував вивезти з України "засоби комунікації, які могли містити інформацію про приховування слідів раніше скоєних злочинів та спілкування між його учасниками".
Крім того, за інформацією слідства, підозрюваний мав намір вивезти "матеріальні та грошові цінності - предмети раніше одержаної неправомірної вигоди, а також інше майно для запобігання його арешту в рамках кримінального провадження".
Читайте також: Розенблат каже, що віз до Німеччини біжутерію для племінниць
Також у детективів нібито були відомості, що депутат міг мати при собі документи для виїзду за кордон з ознаками підробки.
Згідно з повідомленням, в літаку у Розенблата вилучили мобільні телефони, планшет, схожі на коштовності вироби, емітовані зарубіжними банками платіжні карти, український закордонний паспорт і дипломатичний паспорт.
Фото: прес-служба НАБУЗа інформацією, отриманою НАБУ від апарату Верховної Ради і МЗС, диппаспорт був виданий Розенблату на його прохання нібито для робочої поїздки до Ізраїлю, хоча, судячи з вилучених у нардепа авіаквитків, він планував летіти до Німеччини. Зараз слідство перевіряє законність отримання депутатом дипломатичного і закордонного паспортів.
"Заяви ж підозрюваного про те, що він заздалегідь повідомив слідчим про свою поїздку до Німеччини, не відповідають дійсності. Лист, який Розенблат на підтвердження своїх слів опублікував на персональній сторінці в Facebook, надійшов в Національне бюро вже після того, як рейс на Кельн повинен був вилетіти з Києва", - йдеться в повідомленні.
Читайте також: НАБУ про Розенблата: Це слідчі дії, він не затриманий
Після обшуку детективи вручили парламентарію повістки про прибуття до Солом'янського суду Києва для участі в засіданні щодо продовження йому обов'язків підозрюваного.
У НАБУ звертають увагу, що вчорашня повістка Розенблату стала третьою за останні шість днів.
"Першу повістку йому намагалися законно вручити 14 жовтня, другу - через два дні. На засідання Суду підозрюваний не з'явився, посилаючись на стан свого здоров'я (достовірність цієї інформації наразі перевіряється). Через такі дії підозрюваного суд не зміг своєчасно розглянути клопотання прокурора і прийняти рішення про продовження обов'язків Розенблата", - підкреслили в бюро.
19 жовтня 2017 року адвокат Розенблата Олексій Шевчук заявив, що депутата зняли з рейсу, що прямував в Німеччину, і забрали у нього паспорта. У той же день суд почав розглядати клопотання САП про продовження нардепові зобов'язань підозрюваного. Засідання продовжиться сьогодні, 20 жовтня, о 14:00.
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