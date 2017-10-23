НАБУ обшукує будинок і кабінет одеського мера Труханова - ЗМІ

Сьогодні вранці, 23 жовтня, детективи Національного антикорупційного бюро в супроводі спецназу відомства прийшли з обшуками додому і в робочий кабінет мера Одеси

Про це з посиланням на джерела в одеській міськраді повідомляє місцеве видання

За даними джерела, нібито через обшуки Труханов відсутній на апаратній нараді.

Замість нього зборами чиновників зараз завідує заступник мера Анатолій Орловський.





Обшуки київськими співробітниками НАБУ проводяться у кримінальній справі про покупку будівлі колишнього заводу "Краян" на Косівської вулиці, який придбали за 185 млн грн (хоча за півроку до цього вона коштувала 11,5 млн грн), пише видання.

Незважаючи на те, що правоохоронці перевіряють неузгодженості з оплатою, в будівлі вже проведено ремонт, туди переводять співробітників міськради.



