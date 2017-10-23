НАБУ обшукує будинок і кабінет одеського мера Труханова - ЗМІ
23.10.2017 12:30
За попередніми даними, візит співробітників бюро пов'язаний зі справою про покупку мерією будівлі колишнього заводу "Краян"
Геннадій Труханов (фото - прес-служба мера Одеси)
Сьогодні вранці, 23 жовтня, детективи Національного антикорупційного бюро в супроводі спецназу відомства прийшли з обшуками додому і в робочий кабінет мера Одеси Геннадія Труханова. Про це з посиланням на джерела в одеській міськраді повідомляє місцеве видання Думская.
За даними джерела, нібито через обшуки Труханов відсутній на апаратній нараді. Замість нього зборами чиновників зараз завідує заступник мера Анатолій Орловський.
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Обшуки київськими співробітниками НАБУ проводяться у кримінальній справі про покупку будівлі колишнього заводу "Краян" на Косівської вулиці, який придбали за 185 млн грн (хоча за півроку до цього вона коштувала 11,5 млн грн), пише видання. Незважаючи на те, що правоохоронці перевіряють неузгодженості з оплатою, в будівлі вже проведено ремонт, туди переводять співробітників міськради.
Будівля, про яку йдеться:
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За даними джерела, нібито через обшуки Труханов відсутній на апаратній нараді. Замість нього зборами чиновників зараз завідує заступник мера Анатолій Орловський.
Дивіться також: В Одесі намагалися штурмувати будівлю мерії: фото, відео
Обшуки київськими співробітниками НАБУ проводяться у кримінальній справі про покупку будівлі колишнього заводу "Краян" на Косівської вулиці, який придбали за 185 млн грн (хоча за півроку до цього вона коштувала 11,5 млн грн), пише видання. Незважаючи на те, що правоохоронці перевіряють неузгодженості з оплатою, в будівлі вже проведено ремонт, туди переводять співробітників міськради.
Фото: dumskaya.netУ прес-службі НАБУ відмовилися підтвердити LIGA.net факт обшуків, але і не спростували таку інформацію. Бюро обіцяє опублікувати реакцію на ранкову подію "протягом години".
Будівля, про яку йдеться:
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