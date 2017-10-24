Луценко запідозрив мітингувальників під Радою в спробі перевороту
24.10.2017 12:56
Генеральний прокурор заявив, що "150-200 чоловік, оголосивши себе єдиними праведниками", проводять "влаштовану авантюристами акцію на догоду Кремля"
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що організатори протестної акції в урядовому кварталі Києва нібито планують державний переворот і фінансуються з-за кордону. Про це він сказав у своєму виступі на Раді регіонального розвитку, передає кореспондент LIGA.net.
"В країні є підстави для мирного протесту. У влади є помилки, а життя людей досить складне. Але право на мирний протест не означає права на підготовку силового перевороту, який затіяла невелика купка людей, приблизно 150-200 чоловік, які оголосивши себе єдиними праведниками, вимагають від держави робити тільки те, чого хочуть вони - за підтримки фінансів з-за кордону", - заявив він.
Глава ГПУ при цьому додав, що "свого часу" він доведе, що мітингувальники нібито фінансуються з-за кордону. Звідки конкретно і хто, на його думку, виділяє кошти на дестабілізацію в урядовому кварталі, він не уточнив.
Тема дня: Чого хочуть політики під Радою
Луценко підкреслив, що влада буде керуватися законами й волею народу, "а не купкою авантюристів, які хочуть зробити черговий переворот на догоду Кремля".
Організатори мітингу під Радою, який розпочався 17 жовтня, розглядають можливість перенести акцію на наступний пленарний тиждень Верховної Ради - 6-10 листопада.
Читайте також: Порошенко: 40 осіб називають себе всеукраїнською акцією протесту
"В країні є підстави для мирного протесту. У влади є помилки, а життя людей досить складне. Але право на мирний протест не означає права на підготовку силового перевороту, який затіяла невелика купка людей, приблизно 150-200 чоловік, які оголосивши себе єдиними праведниками, вимагають від держави робити тільки те, чого хочуть вони - за підтримки фінансів з-за кордону", - заявив він.
Глава ГПУ при цьому додав, що "свого часу" він доведе, що мітингувальники нібито фінансуються з-за кордону. Звідки конкретно і хто, на його думку, виділяє кошти на дестабілізацію в урядовому кварталі, він не уточнив.
Тема дня: Чого хочуть політики під Радою
Луценко підкреслив, що влада буде керуватися законами й волею народу, "а не купкою авантюристів, які хочуть зробити черговий переворот на догоду Кремля".
Організатори мітингу під Радою, який розпочався 17 жовтня, розглядають можливість перенести акцію на наступний пленарний тиждень Верховної Ради - 6-10 листопада.
Читайте також: Порошенко: 40 осіб називають себе всеукраїнською акцією протесту
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Loading...
Матеріали по темі
-
17.10.2017 11:25
-
05.10.2017 13:50
-
12.09.2017 12:19
-
11.09.2017 14:58
-
11.09.2017 14:33
-
1359
-
1158
-
255
-
188
-
128
Новости партнеров