Луценко запідозрив мітингувальників під Радою в спробі перевороту

Генеральний прокурор

Про це він сказав у своєму виступі на Раді регіонального розвитку, передає кореспондент

"В країні є підстави для мирного протесту. У влади є помилки, а життя людей досить складне. Але право на мирний протест не означає права на підготовку силового перевороту, який затіяла невелика купка людей, приблизно 150-200 чоловік, які оголосивши себе єдиними праведниками

, вимагають від держави робити тільки те, чого хочуть вони - за підтримки фінансів з-за кордону", - заявив він.





Глава ГПУ при цьому додав, що "свого часу" він доведе, що мітингувальники нібито фінансуються з-за кордону.

Звідки конкретно і хто, на його думку, виділяє кошти на дестабілізацію в урядовому кварталі, він не уточнив.





Луценко підкреслив, що влада буде керуватися законами й волею народу, "а не купкою авантюристів, які хочуть зробити черговий переворот на догоду Кремля".



