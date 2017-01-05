У МОЗ розповіли, як не постраждати від холоду

Медики нагадують, що в умовах низьких температур потрібно працювати руками, не торкатися металу язиком і не пити спиртне





У міністерстві нагадують, що першими замерзають пальці рук та ніг, а також вуха та ніс. Спочатку замерзає шкіра, а вже потім підшкірний шар, судини, м'язи, нерви і навіть кістки.



Медики рекомендують:



- Одягайтеся багатошарово: надягніть на себе кілька легких кофт замість однієї теплої. Це попередить спітніння, яке на морозі небезпечне. Якщо стане жарко, завжди можна зняти одну з кофт. З цих же міркувань одяг має бути цілком вільним.



- Захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте вдягати рукавички, а ніс та вуха захищати шапкою, шарфом, піднятим коміром.



- Візьміть запасний одяг, якщо плануєте провести цілий день на морозі. Іноді досить змінити мокрий одяг на сухий, щоб уникнути переохолодження.



- Не виходьте на мороз голодним. Обов'язково добре поїжте, краще щось висококалорійне. Замерзли - також з'їжте що-небудь.



- Заходьте кожні півгодини-годину у тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці.



- По можливості візьміть із собою термос із гарячою кавою, чаєм чи супом.



- Працюйте руками, рухайте ними, аби посилити кровообіг у замерзаючих судинах. Так само рухайте пальцями ніг. Можна пострибати з ноги на ногу - тільки не дуже енергійно, це може зашкодити замерзлим тканинам.



- Не перевтомлюйтеся. Втомлена людина швидше піддається переохолодженню. Як правило, люди, відчувши, що починають замерзати, рухаються дуже активно. Але це також не зовсім розумно, тому що енергія використовується дуже швидко, а сили треба поновлювати. Отож ворушіться, але не надто інтенсивно.



- Слідкуйте за прогнозом погоди.



Категорично не можна:



- Торкатися металу, як голими руками, так і язиком.



- Вживати спиртне, тому що алкоголь розширює судини на поверхні тіла, що призводить до швидших втрат тепла. Нікотин також не найкращий помічник у боротьбі з холодом через свій згубний вплив на стінки судин.



Перша допомога



Не слід думати, що переохолодження мине саме по собі. Як тільки з'являться його симптоми - воскові плями та оніміння шкіри, негайно перейдіть у тепле приміщення.



Перша допомога при переохолодженні нескладна - зігрійтеся, посидьте у теплому приміщенні кілька годин, поїжте.



У разі обмороження слід негайно звернутися до лікаря. В крайньому випадку, треба переодягнутися: зняти мокрий одяг і загорнутися в теплі простирадла та ковдри. Не можна чіпати обморожені ділянки тіла.



При відмороженні слід дотримуватися принципу "внутрішнього зігрівання" уражених тканин - накладати термоізоляційні пов'язки (ватно-марлеві, бавовняні тощо), вживати теплі напої.



Ні в якому разі не можна зігрівати уражені тканини тіла гарячою водою, або біля гарячих батарей, тому що це може привести до значного поглиблення ураження.



Обов'язково пийте якомога більше рідини - будь-які теплі напої, крім алкоголю. Вони відновлять нормальну температуру тіла та покращать циркуляцію крові. Прийміть знеболювальні та негайно зверніться за кваліфікованою допомогою!



Державна служба з надзвичайних ситуацій





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У зв'язку з морозами, які наступають, МОЗ опублікував рекомендації медиків, як не постраждати від переохолодження та уникнути обмороження.У міністерстві нагадують, що першими замерзають пальці рук та ніг, а також вуха та ніс. Спочатку замерзає шкіра, а вже потім підшкірний шар, судини, м'язи, нерви і навіть кістки.- Одягайтеся багатошарово: надягніть на себе кілька легких кофт замість однієї теплої. Це попередить спітніння, яке на морозі небезпечне. Якщо стане жарко, завжди можна зняти одну з кофт. З цих же міркувань одяг має бути цілком вільним.- Захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте вдягати рукавички, а ніс та вуха захищати шапкою, шарфом, піднятим коміром.- Візьміть запасний одяг, якщо плануєте провести цілий день на морозі. Іноді досить змінити мокрий одяг на сухий, щоб уникнути переохолодження.- Не виходьте на мороз голодним. Обов'язково добре поїжте, краще щось висококалорійне. Замерзли - також з'їжте що-небудь.- Заходьте кожні півгодини-годину у тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці.- По можливості візьміть із собою термос із гарячою кавою, чаєм чи супом.- Працюйте руками, рухайте ними, аби посилити кровообіг у замерзаючих судинах. Так само рухайте пальцями ніг. Можна пострибати з ноги на ногу - тільки не дуже енергійно, це може зашкодити замерзлим тканинам.- Не перевтомлюйтеся. Втомлена людина швидше піддається переохолодженню. Як правило, люди, відчувши, що починають замерзати, рухаються дуже активно. Але це також не зовсім розумно, тому що енергія використовується дуже швидко, а сили треба поновлювати. Отож ворушіться, але не надто інтенсивно.- Слідкуйте за прогнозом погоди.- Торкатися металу, як голими руками, так і язиком.- Вживати спиртне, тому що алкоголь розширює судини на поверхні тіла, що призводить до швидших втрат тепла. Нікотин також не найкращий помічник у боротьбі з холодом через свій згубний вплив на стінки судин.Не слід думати, що переохолодження мине саме по собі. Як тільки з'являться його симптоми - воскові плями та оніміння шкіри, негайно перейдіть у тепле приміщення.Перша допомога при переохолодженні нескладна - зігрійтеся, посидьте у теплому приміщенні кілька годин, поїжте.У разі обмороження слід негайно звернутися до лікаря. В крайньому випадку, треба переодягнутися: зняти мокрий одяг і загорнутися в теплі простирадла та ковдри. Не можна чіпати обморожені ділянки тіла.При відмороженні слід дотримуватися принципу "внутрішнього зігрівання" уражених тканин - накладати термоізоляційні пов'язки (ватно-марлеві, бавовняні тощо), вживати теплі напої.Ні в якому разі не можна зігрівати уражені тканини тіла гарячою водою, або біля гарячих батарей, тому що це може привести до значного поглиблення ураження.Обов'язково пийте якомога більше рідини - будь-які теплі напої, крім алкоголю. Вони відновлять нормальну температуру тіла та покращать циркуляцію крові. Прийміть знеболювальні та негайно зверніться за кваліфікованою допомогою!Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє , що 6-8 січня 2017 року Україні похолодає до -25 градусів, можливий сильний сніг.



ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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