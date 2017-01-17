У міському транспорті з'являться електронні квитки
17.01.2017 11:46
Місцеві органи самоврядування отримують повноваження вводити електронні квитки в міському пасажирському транспорті
Верховна Рада дозволила вводити електронні квитки в міському транспорті. За зміни до деяких законів щодо запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті 4121 проголосували 265 народних депутатів, передає кореспондент ЛІГА.net.
Місцеві органи самоврядування отримують повноваження вводити електронні квитки в міському пасажирському транспорті незалежно від форми власності.
Там, де буде введена автоматизована система обліку оплати проїзду, пільгові категорії пасажирів повинні бути забезпечені електронними квитками.
18 листопада повідомлялося, що Львівавтодор підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на отримання кредитного фінансування проекту з впровадження електронного квитка.
Місцеві органи самоврядування отримують повноваження вводити електронні квитки в міському пасажирському транспорті незалежно від форми власності.
Там, де буде введена автоматизована система обліку оплати проїзду, пільгові категорії пасажирів повинні бути забезпечені електронними квитками.
18 листопада повідомлялося, що Львівавтодор підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на отримання кредитного фінансування проекту з впровадження електронного квитка.
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