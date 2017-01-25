Водіїв можуть зобов'язати перездавати на права кожні 5 років

МВС має намір скоротити термін дії водійського посвідчення в залежності від категорії транспорту до 5-15 років. Такими є вимоги УА з Євросоюзом





Як зазначила чиновниця, невід'ємною вимогою Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом є гармонізація національного законодавства та приведення внутрішніх правових норм у відповідність з європейськими. Це стосується, в тому числі, норм, що регулюють дорожній рух. З метою виконання двох директив ЄС МВС готує зміни до закону про дорожній рух і правила дорожнього руху.



За словами Дєєвої, одна з вищезазначених директив - 2006/126 /ЄС - спрямована на обмеження віку для допуску до управління певними категоріями транспортних засобів, гармонізацію категорій і підкатегорій ТЗ, впровадження мікрочіпа як складової частини водійського посвідчення і нових термінів дії посвідчень.



В Україні планується знизити термін дії водійського посвідчення в залежності від категорії транспорту до 5-15 років, після закінчення яких водії повинні будуть повторно перездавати іспити з водіння. Про це у своєму Facebook повідомила заступник міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасія Дєєва.Як зазначила чиновниця, невід'ємною вимогою Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом є гармонізація національного законодавства та приведення внутрішніх правових норм у відповідність з європейськими. Це стосується, в тому числі, норм, що регулюють дорожній рух. З метою виконання двох директив ЄС МВС готує зміни до закону про дорожній рух і правила дорожнього руху.За словами Дєєвої, одна з вищезазначених директив - 2006/126 /ЄС - спрямована на обмеження віку для допуску до управління певними категоріями транспортних засобів, гармонізацію категорій і підкатегорій ТЗ, впровадження мікрочіпа як складової частини водійського посвідчення і нових термінів дії посвідчень. Читайте також: Протест автомобілістів: на в'їздах до Києва палять шини - фото, відео

"Сьогодні національне водійське посвідчення дає право на керування транспортом протягом 30 років з дати його отримання. За вимогами директиви, нормами повинні бути встановлені нові терміни - від 5 до 15 років в залежності від категорії транспорту з метою періодичної перевірки відповідності здоров'я водіїв встановленим медичним та психофізичним вимогам", - повідомила Дєєва і додала, що категорії транспорту також будуть переглянуті.



Також, за словами заступника голови МВС, нормування віку отримання прав розширить доступ до управління окремими категоріями транспорту, мікрочіпи в водійських посвідченнях забезпечать захист від підробок, а перегляд термінів дійсності прав сприятиме більшій безпеці дорожнього руху.



Ще одна директива - 2008/68/ ЄС - передбачає нові стандарти періодичності технічного контролю транспорту, що перевозить небезпечні вантажі, стандарти підготовки та екзаменації водіїв і відповідальних за перевезення осіб, а також вводить вдосконалену систему звітності.



7 липня 2016 року Верховна Рада



"Сьогодні національне водійське посвідчення дає право на керування транспортом протягом 30 років з дати його отримання. За вимогами директиви, нормами повинні бути встановлені нові терміни - від 5 до 15 років в залежності від категорії транспорту з метою періодичної перевірки відповідності здоров'я водіїв встановленим медичним та психофізичним вимогам", - повідомила Дєєва і додала, що категорії транспорту також будуть переглянуті.Також, за словами заступника голови МВС, нормування віку отримання прав розширить доступ до управління окремими категоріями транспорту, мікрочіпи в водійських посвідченнях забезпечать захист від підробок, а перегляд термінів дійсності прав сприятиме більшій безпеці дорожнього руху.Ще одна директива - 2008/68/ ЄС - передбачає нові стандарти періодичності технічного контролю транспорту, що перевозить небезпечні вантажі, стандарти підготовки та екзаменації водіїв і відповідальних за перевезення осіб, а також вводить вдосконалену систему звітності.7 липня 2016 року Верховна Рада збільшила штраф за водіння в нетверезому стані в три рази - до 600 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (10200 грн). Читайте також: З початку року під Києвом затримали майже 170 п'яних водіїв Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

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