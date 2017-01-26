Українському математику В'язовській присудили Премію Салема

Ця премія є надзвичайно престижною, аналог Нобелівської, але для математиків

Марина В'язовська





Комісія присудила премію Марині В'язовській за її відкриття світового рівня - щодо найщільнішого упаковки куль в 8 і 24-мірних просторах з використанням методів модульних форм.



З 2016-му математик озв'язала задачу, над вирішенням якої вчені працювали кілька століть: пакування куль в 8-вимірному просторі і, в співавторстві - в 24-вимірному. Інакше кажучи, науковець знайшла вирішення пакувань куль в евклідовому просторі. Раніше задачу пакування куль було розв'язано лише для просторів з трьома і менше вимірами.



Марина Вязовская закінчила Київський ліцей природничих наук № 145 та механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2010-го захистила кандидатську дисертацію в Інституті математики НАН України на тему "Нерівності для поліномів і раціональних функцій та квадратурні формули на сфері", а в 2013 році отримала ступінь доктора природничих наук в Боннському університеті, захистивши дисертацію "Модулярні функції і особливі цикли".



Український вчений Марина В'язовська отримала Премію Салема 2016 - математичну премію, яку щорічно присуджують молодому математику за видатні результати досліджень в сфері наукових інтересів Рафаеля Салема, насамперед в теорії рядів Фур'є. Ця премія є надзвичайно престижною, аналог Нобелівської, тільки для математиків. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.Комісія присудила премію Марині В'язовській за її відкриття світового рівня - щодо найщільнішого упаковки куль в 8 і 24-мірних просторах з використанням методів модульних форм.З 2016-му математик озв'язала задачу, над вирішенням якої вчені працювали кілька століть: пакування куль в 8-вимірному просторі і, в співавторстві - в 24-вимірному. Інакше кажучи, науковець знайшла вирішення пакувань куль в евклідовому просторі. Раніше задачу пакування куль було розв'язано лише для просторів з трьома і менше вимірами.Марина Вязовская закінчила Київський ліцей природничих наук № 145 та механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2010-го захистила кандидатську дисертацію в Інституті математики НАН України на тему "Нерівності для поліномів і раціональних функцій та квадратурні формули на сфері", а в 2013 році отримала ступінь доктора природничих наук в Боннському університеті, захистивши дисертацію "Модулярні функції і особливі цикли". Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

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