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Синоптики попереджають про сильні морози

30.01.2017 10:43
За прогнозами Укргідрометцентру, на всій території України похолодає
Синоптики попереджають про сильні морози
Фото: freestockphotos.biz
Синоптики попереджають про похолодання в найближчі два дні. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Завтра, 31 січня, очікується вночі до -21 до -23 градусів морозу на сході, вдень до -12.

На півночі також буде холодно, так в Сумах стовпчик термометра опуститися вночі до -23 градусів, вдень буде мінус 12.

У західній частині вночі до -10, вдень 0 градусів, +3.

У Києві до мінус 15 вночі, а вдень до мінус шести морозу.

1 лютого згідно прогнозам трохи потеплішає. На сході вночі до -19, вдень - мінус 8 морозу.

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На заході - до мінус семи вночі, вдень - до плюс трьох.

У центрі - до мінус 11 вночі, вдень також до мінус трьох градусів.

На півночі - до мінус 14 вночі, вдень - до шести градусів.

25 січня синоптики також повідомляли про погіршення погоди в Києві.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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