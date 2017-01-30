Синоптики попереджають про сильні морози
30.01.2017 10:43
За прогнозами Укргідрометцентру, на всій території України похолодає
Фото: freestockphotos.biz
Синоптики попереджають про похолодання в найближчі два дні. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Завтра, 31 січня, очікується вночі до -21 до -23 градусів морозу на сході, вдень до -12.
На півночі також буде холодно, так в Сумах стовпчик термометра опуститися вночі до -23 градусів, вдень буде мінус 12.
У західній частині вночі до -10, вдень 0 градусів, +3.
У Києві до мінус 15 вночі, а вдень до мінус шести морозу.
1 лютого згідно прогнозам трохи потеплішає. На сході вночі до -19, вдень - мінус 8 морозу.
У центрі - до мінус 11 вночі, вдень також до мінус трьох градусів.
На півночі - до мінус 14 вночі, вдень - до шести градусів.
25 січня синоптики також повідомляли про погіршення погоди в Києві.
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Завтра, 31 січня, очікується вночі до -21 до -23 градусів морозу на сході, вдень до -12.
На півночі також буде холодно, так в Сумах стовпчик термометра опуститися вночі до -23 градусів, вдень буде мінус 12.
У західній частині вночі до -10, вдень 0 градусів, +3.
У Києві до мінус 15 вночі, а вдень до мінус шести морозу.
1 лютого згідно прогнозам трохи потеплішає. На сході вночі до -19, вдень - мінус 8 морозу.
У центрі - до мінус 11 вночі, вдень також до мінус трьох градусів.
На півночі - до мінус 14 вночі, вдень - до шести градусів.
25 січня синоптики також повідомляли про погіршення погоди в Києві.
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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