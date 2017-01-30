Синоптики попереджають про сильні морози

За прогнозами Укргідрометцентру, на всій території України похолодає

Синоптики попереджають про похолодання в найближчі два дні. Про це повідомляє Укргідрометцентр.Завтра, 31 січня, очікується вночі до -21 до -23 градусів морозу на сході, вдень до -12.На півночі також буде холодно, так в Сумах стовпчик термометра опуститися вночі до -23 градусів, вдень буде мінус 12.У західній частині вночі до -10, вдень 0 градусів, +3.У Києві до мінус 15 вночі, а вдень до мінус шести морозу.1 лютого згідно прогнозам трохи потеплішає. На сході вночі до -19, вдень - мінус 8 морозу.



