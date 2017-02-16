Синоптики попереджають: вночі будуть сильні морози

Вночі буде до мінус 20 градусів морозу, проте вже завтра почнеться потепління практично у всій Україні

Фото: freestockphotos.biz





Вночі температура на сході опуститься до -13, а в Луганській і північній частині Донецької області - до мінус 20. Однак це буде короткочасний холод. Сьогодні вдень тут буде сухо і сонячно. Температура повітря - мінус 2 - 5 градусів.



На заході очікується досить тепла погода після прохолодної ночі - від 0 до +3. Сонячно, опади малоймовірні.



У північних областях сьогодні буде спостерігатися різна погода. На Житомирщині буде досить тепло - близько 0, на Київщині - 1 - 3 градуси морозу, а на Сумщині та Чернігівщині - ще прохолодніше - до -5. Опади малоймовірні.



У центральній частині України стовпчик термометра показуватиме від -5 до 0. Найтепліше буде на Вінниччині. Без опадів, хмарно з проясненнями і сонячно.



На півдні також переважатиме ясна погода. Температура коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 тепла. На південному узбережжі Криму - до +4 - 5.



У Києві хмарно з проясненнями, від -2 до -4 градусів.



Вже завтра почнеться потепління практично у всій Україні. Воно буде поступовим: вночі - невеликі морози, вдень - невеликі плюси. Однак весна все одно буде відчуватися.



В ніч з 16 на 17 лютого буде ще холодно, переважно низька температура очікується на сході України. Про це Еспресо.TV повідомила синоптик Наталія Діденко.Вночі температура на сході опуститься до -13, а в Луганській і північній частині Донецької області - до мінус 20. Однак це буде короткочасний холод. Сьогодні вдень тут буде сухо і сонячно. Температура повітря - мінус 2 - 5 градусів.На заході очікується досить тепла погода після прохолодної ночі - від 0 до +3. Сонячно, опади малоймовірні.У північних областях сьогодні буде спостерігатися різна погода. На Житомирщині буде досить тепло - близько 0, на Київщині - 1 - 3 градуси морозу, а на Сумщині та Чернігівщині - ще прохолодніше - до -5. Опади малоймовірні.У центральній частині України стовпчик термометра показуватиме від -5 до 0. Найтепліше буде на Вінниччині. Без опадів, хмарно з проясненнями і сонячно.На півдні також переважатиме ясна погода. Температура коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 тепла. На південному узбережжі Криму - до +4 - 5.У Києві хмарно з проясненнями, від -2 до -4 градусів.Вже завтра почнеться потепління практично у всій Україні. Воно буде поступовим: вночі - невеликі морози, вдень - невеликі плюси. Однак весна все одно буде відчуватися. Читайте також: Синоптики попереджають про ожеледицю: поради водіям і пішоходам Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

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