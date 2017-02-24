Синоптики попереджають про сильний вітер
24.02.2017 10:58
Українцям радять дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці
Фото: скріншот відео
За даними Укргідрометцентру, 24 лютого протягом дня пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат - 25-30 м/с. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
"ДСНС закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці. Намагайтеся не ходити під розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів і ліній електропередач, адже пориви вітру можуть викликати їх пошкодження", - підкреслили в прес-службі.
"ДСНС закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці. Намагайтеся не ходити під розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів і ліній електропередач, адже пориви вітру можуть викликати їх пошкодження", - підкреслили в прес-службі.
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