USD:  26.77  27.11   EUR:  28.13  28.82  
Саморозвиток
Спецпроекти
Свій бізнес

Синоптики попереджають про сильний вітер

24.02.2017 10:58
Українцям радять дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці
Синоптики попереджають про сильний вітер
Фото: скріншот відео
За даними Укргідрометцентру, 24 лютого протягом дня пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат - 25-30 м/с. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"ДСНС закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці. Намагайтеся не ходити під розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів і ліній електропередач, адже пориви вітру можуть викликати їх пошкодження", - підкреслили в прес-службі.

Читайте також: Скоро весна: в Україну йде потепління

Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
Loading...
   
дізнатися більше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
Бальзаковский возраст, или Все мужчины сво... 5 лет спустя
 