В Україну йде різке потепління

За словами синоптиків, в останній день зими в Україні буде генеральна репетиція весни - прийде відчутне потепління, в окремих регіонах до +19

У всіх регіонах України з 27 лютого по 5 березня очікується різке потепління. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.Найвища температура буде на заході України. Вдень повітря прогріється від 6 до 15 градусів. Вночі буде від 1 до 5 тепла. Ближче до п'ятниці в західних областях пройде дощ.На півночі країни пройде дощ з мокрим снігом на початку тижня. Але при цьому денна температура буде від 6 до 9 градусів тепла, вночі - від -5 до +5.У Києві можливі опади, вдень від 5 до 9 тепла, вночі - від -1 до +5.У центрі України вдень від 6 до 10 тепла, вночі - від -1 до +4. В кінці тижня пройде дощ.На півдні впродовж тижня опадів не очікується. Вдень від 8 до 12 тепла, вночі - від 0 до 5 градусів вище нуля.У східних регіонах на початку тижня пройде сніг з дощем, але в інші дні буде ясно і тепло. Вдень від 3 до 9 градусів, вночі - від 0 до 5 тепла.





За словами головного синоптика сайту opogode.ua Наталії Діденко, в останній день зими, 28 лютого, в Україні буде генеральна репетиція весни - прийде потепління.





"Завтра практично скрізь опадів не очікується, вітер південний, хоч і трохи поривчастий, особливо в Житомирській, Київській, Рівненській та Волинській областях. А температура повітря починає розганятися. Завтра в західних областях стовпчики термометрів доберуться до +10...+14 градусів. У більшості областей уже явно комфортніше, до +4...+9 градусів. І тільки на Харківщині, Сумщині, Луганщині буде прохолодніше, +1...+5 градусів. У Києві завтра також без опадів, удень +5...+7 і південний веселий весняний вітер", - написала синоптик в Facebook 1 березня в Криму взагалі буде +17...+19 градусів. На Півдні і в Закарпатті стовпчики термометрів покажуть +10...+14 градусів. У решті регіонів буде 8-14 градусів вище нуля.





"Трохи про перший весняний тиждень 1 березня тепло, 2, 3 і 4 березня тепла погода трохи з'їде на Південь, а з 5 березня температура повітря знову почне крутити педалі в теплу сторону. Опадів буде мало, тільки 2 березня пройде невеликий дощ", - уточнила Діденко.





27 лютого в Київському зоопарку в передчутті весни прокинувся бурий ведмідь. Про це повідомив провідний біолог-методист столичного зоопарку Сергій Григор'єв в Facebook.

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