В Україну йде різке потепління
Найвища температура буде на заході України. Вдень повітря прогріється від 6 до 15 градусів. Вночі буде від 1 до 5 тепла. Ближче до п'ятниці в західних областях пройде дощ.
На півночі країни пройде дощ з мокрим снігом на початку тижня. Але при цьому денна температура буде від 6 до 9 градусів тепла, вночі - від -5 до +5.
У Києві можливі опади, вдень від 5 до 9 тепла, вночі - від -1 до +5.
У центрі України вдень від 6 до 10 тепла, вночі - від -1 до +4. В кінці тижня пройде дощ.
На півдні впродовж тижня опадів не очікується. Вдень від 8 до 12 тепла, вночі - від 0 до 5 градусів вище нуля.
У східних регіонах на початку тижня пройде сніг з дощем, але в інші дні буде ясно і тепло. Вдень від 3 до 9 градусів, вночі - від 0 до 5 тепла.
За словами головного синоптика сайту opogode.ua Наталії Діденко, в останній день зими, 28 лютого, в Україні буде генеральна репетиція весни - прийде потепління.
1 березня в Криму взагалі буде +17...+19 градусів. На Півдні і в Закарпатті стовпчики термометрів покажуть +10...+14 градусів. У решті регіонів буде 8-14 градусів вище нуля.
"Трохи про перший весняний тиждень 1 березня тепло, 2, 3 і 4 березня тепла погода трохи з'їде на Південь, а з 5 березня температура повітря знову почне крутити педалі в теплу сторону. Опадів буде мало, тільки 2 березня пройде невеликий дощ", - уточнила Діденко.
27 лютого в Київському зоопарку в передчутті весни прокинувся бурий ведмідь. Про це повідомив провідний біолог-методист столичного зоопарку Сергій Григор'єв в Facebook.
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