Прогноз погоди на весну: від різкого похолодання до сильної спеки
07.03.2017 15:19
Рання весна в Україні зміниться похолоданням, аж до заморозків. Стійко тепла погода очікується у квітні, з переходом в спеку в травні
Фото: iStock/Global Images Ukraine
З 10 березня і до кінця місяця у всіх областях України очікується суттєве похолодання, квітень пройде без особливих температурних коливань, а травень почнеться з сильної спеки і закінчиться заморозками. Про це сьогодні на прес-конференції повідомила завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського науково-дослідного метеорологічного інституту НАН України Вазіра Мартазінова.
Вона зазначила, що весна цього року почалася дуже рано, і температура повітря перевищила всі кліматичні норми. За її словами, це свідчить про те, що слід очікувати різкого похолодання.
"У найближчі дні, з 9-10 березня і майже до 20-го числа ми очікуємо різке похолодання. У нічні години ми очікуємо по всій території України, можливо, навіть негативні температури, нижче -4", - сказала Мартазінова. Вдень температура повітря складе близько + 4...+5 градусів, опадів буде небагато. Основне похолодання в центральних областях відбудеться 12-14 березня, вночі із заморозками, а з 18 березня почнеться поступове підвищення температури повітря.
В кінці місяця, 24-26 березня, очікується різке підвищення температури повітря. У денний час буде від +10 до +15 градусів, вночі 6-8 градусів тепла по всіх областях. Опади очікуються в другій половині березня, разом зі зниженням температури повітря. Причому можливі дуже сильні, зливові дощі. До кінця місяця буде сухо.
У квітні різких коливань температури не прогнозується. На початку місяця середньодобова температура повітря очікується на рівні +10, вдень до +14...+15 градусів. В кінці квітня прогнозується похолодання, але воно торкнеться не всі регіони, в основному заморозки в північних районах. Тривалі періоди сухої погоди будуть змінюватися сильними дощами.
У першій половині травня очікується дуже спекотна погода: вдень вище +25 градусів, в окремі дні до +30. До третій декаді травня прогнозується різке зниження температури, в окремих районах можливі заморозки. Травень цього року буде з частими зливами.
Початок літа, за словами Мартазінової, буде характеризуватися дуже нестійкою погодою - або вище +30, або дуже холодно, а між цими перепадами - дощі. Перша половина червня буде дуже спекотна, друга - з сильними зливами і грозами.
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Вона зазначила, що весна цього року почалася дуже рано, і температура повітря перевищила всі кліматичні норми. За її словами, це свідчить про те, що слід очікувати різкого похолодання.
"У найближчі дні, з 9-10 березня і майже до 20-го числа ми очікуємо різке похолодання. У нічні години ми очікуємо по всій території України, можливо, навіть негативні температури, нижче -4", - сказала Мартазінова. Вдень температура повітря складе близько + 4...+5 градусів, опадів буде небагато. Основне похолодання в центральних областях відбудеться 12-14 березня, вночі із заморозками, а з 18 березня почнеться поступове підвищення температури повітря.
В кінці місяця, 24-26 березня, очікується різке підвищення температури повітря. У денний час буде від +10 до +15 градусів, вночі 6-8 градусів тепла по всіх областях. Опади очікуються в другій половині березня, разом зі зниженням температури повітря. Причому можливі дуже сильні, зливові дощі. До кінця місяця буде сухо.
У квітні різких коливань температури не прогнозується. На початку місяця середньодобова температура повітря очікується на рівні +10, вдень до +14...+15 градусів. В кінці квітня прогнозується похолодання, але воно торкнеться не всі регіони, в основному заморозки в північних районах. Тривалі періоди сухої погоди будуть змінюватися сильними дощами.
У першій половині травня очікується дуже спекотна погода: вдень вище +25 градусів, в окремі дні до +30. До третій декаді травня прогнозується різке зниження температури, в окремих районах можливі заморозки. Травень цього року буде з частими зливами.
Початок літа, за словами Мартазінової, буде характеризуватися дуже нестійкою погодою - або вище +30, або дуже холодно, а між цими перепадами - дощі. Перша половина червня буде дуже спекотна, друга - з сильними зливами і грозами.
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Loading...
Матеріали по темі
-
03.03.2017 17:57
-
02.03.2017 15:05
-
27.02.2017 16:53
-
27.02.2017 12:07
-
20.02.2017 13:25
-
1584
-
749
-
439
-
262
-
230
Новости партнеров