Прогноз погоди на весну: від різкого похолодання до сильної спеки

Рання весна в Україні зміниться похолоданням, аж до заморозків. Стійко тепла погода очікується у квітні, з переходом в спеку в травні

З 10 березня і до кінця місяця у всіх областях України очікується суттєве похолодання, квітень пройде без особливих температурних коливань, а травень почнеться з сильної спеки і закінчиться заморозками. Про це сьогодні на прес-конференції повідомила завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського науково-дослідного метеорологічного інституту НАН України Вазіра Мартазінова.Вона зазначила, що весна цього року почалася дуже рано, і температура повітря перевищила всі кліматичні норми. За її словами, це свідчить про те, що слід очікувати різкого похолодання."У найближчі дні, з 9-10 березня і майже до 20-го числа ми очікуємо різке похолодання. У нічні години ми очікуємо по всій території України, можливо, навіть негативні температури, нижче -4", - сказала Мартазінова. Вдень температура повітря складе близько + 4...+5 градусів, опадів буде небагато. Основне похолодання в центральних областях відбудеться 12-14 березня, вночі із заморозками, а з 18 березня почнеться поступове підвищення температури повітря.В кінці місяця, 24-26 березня, очікується різке підвищення температури повітря. У денний час буде від +10 до +15 градусів, вночі 6-8 градусів тепла по всіх областях. Опади очікуються в другій половині березня, разом зі зниженням температури повітря. Причому можливі дуже сильні, зливові дощі. До кінця місяця буде сухо.У квітні різких коливань температури не прогнозується. На початку місяця середньодобова температура повітря очікується на рівні +10, вдень до +14...+15 градусів. В кінці квітня прогнозується похолодання, але воно торкнеться не всі регіони, в основному заморозки в північних районах. Тривалі періоди сухої погоди будуть змінюватися сильними дощами.У першій половині травня очікується дуже спекотна погода: вдень вище +25 градусів, в окремі дні до +30. До третій декаді травня прогнозується різке зниження температури, в окремих районах можливі заморозки. Травень цього року буде з частими зливами.Початок літа, за словами Мартазінової, буде характеризуватися дуже нестійкою погодою - або вище +30, або дуже холодно, а між цими перепадами - дощі. Перша половина червня буде дуже спекотна, друга - з сильними зливами і грозами.



