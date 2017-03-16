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Рада прийняла закон про держреєстр військовозобов'язаних

16.03.2017 13:51
Державний реєстр призначений для збору, зберігання, обробки та використання даних про військовозобов'язаних і призовників
Рада прийняла закон про держреєстр військовозобов'язаних
Рада затвердила електронний реєстр військовозобов'язаних. За закон про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних №2504а-д в цілому проголосували 236 депутатів. Не голосували за документ фракції Батьківщина і Опозиційний блок, передає кореспондент LIGA.net.

Державний реєстр військовозобов'язаних - автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система. Вона призначена для збору, зберігання, обробки та використання даних про військовозобов'язаних або призовників.

Основні завдання реєстру - облік військовозобов'язаних і призовників, планування мобілізаційних заходів і призову. А також інформаційне забезпечення військових пенсіонерів і членів сімей загиблих військовослужбовців. Власником реєстру буде Міністерство оборони, а розпорядником - Генеральний штаб ЗСУ. Вести реєстр на місцях будуть військові комісаріати.

Представляючи документ, член парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Іван Винник зазначив, що реєстр має впорядкувати дані, які знаходяться в паперовому вигляді в військкоматах. Він підкреслив, що інформація, перекладена в електронний формат буде захищена від несанкціонованого втручання і використання.

Депутати від Батьківщини виступили проти проекту. Депутат Юрій Одарченко заявив, що найнадійніша форма зберігання інформації - на паперових носіях. Депутат Олександра Кужель зазначила, що реєстр буде сформовано на базі російської програми і дані можуть потрапити до агресора. Депутат від Самопомочі Олексій Скрипник і депутат від Народного фронту Андрій Тетерук  повідомили, що програма реєстру розроблена українською компанією.

18 жовтня 2016 року за проект закону про Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних №2504а-д у першому читанні проголосували 228 народних депутатів.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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