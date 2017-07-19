USD:  25.79  26.06   EUR:  29.56  30.07  
Саморозвиток
Спецпроекти
Свій бізнес

У Луганській області 60 тисяч жителів залишилися без води

19.07.2017 14:27
За словами правозахисників, в знак протесту мешканці Лисичанська перекрили трасу регіонального значення
У Луганській області 60 тисяч жителів залишилися без води
Фото: iStock/Global Images Ukraine
У Луганській області близько 60 тисяч людей залишилися без водопостачання. Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

"Без централізованого водопостачання залишаються близько 60 тисяч споживачів, а також більше 30 установ освіти та охорони здоров'я", - сказав заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко.

За інформацією правозахисників, в знак протесту в Лисичанську перекрили трасу Р-66, яка є дорогою регіонального значення та має з'єднання Лисичанськ - Гірське, Нижнє, Золоте.

Причина перекриття - протест проти відключення ТОВ Луганське енергетичне об'єднання від електропостачання об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства.

Протестуючі не пропускають ніякі автомобілі. Зараз співробітники ГУ ДСНС в Луганській області забезпечують підвіз технічної та питної води жителям, а також на соціальні об'єкти області.

"Ситуація складна, особливо в Рубіжному, де відключені каналізаційні насосні станції, незабаром може призвести до надзвичайної ситуації через розлив стоків", - підкреслив Клименко.

Він доручив міським і головам райдержадміністрацій, керівникам підприємств водопровідно-каналізаційного господарства забезпечити стовідсоткові поточні розрахунки за спожиту електричну енергію перед ТОВ ЛЕО.

11 липня повідомлялося, що заборгованість ЛЕО перед Енергоринком - понад 5,3 млрд грн.

Луганське енергетичне об'єднання входить в холдинг Енергетичний стандарт бізнесмена  Костянтина Григоришина.

Читайте також: ЛЕО Григоришина оголосило про відключення комунальних підприємств

Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у TwitterFacebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
Loading...
   
Новости партнеров
http://tvgid.ua
 