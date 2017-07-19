У Луганській області 60 тисяч жителів залишилися без води
19.07.2017 14:27
За словами правозахисників, в знак протесту мешканці Лисичанська перекрили трасу регіонального значення
Фото: iStock/Global Images Ukraine
У Луганській області близько 60 тисяч людей залишилися без водопостачання. Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.
"Без централізованого водопостачання залишаються близько 60 тисяч споживачів, а також більше 30 установ освіти та охорони здоров'я", - сказав заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко.
За інформацією правозахисників, в знак протесту в Лисичанську перекрили трасу Р-66, яка є дорогою регіонального значення та має з'єднання Лисичанськ - Гірське, Нижнє, Золоте.
Причина перекриття - протест проти відключення ТОВ Луганське енергетичне об'єднання від електропостачання об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства.
Протестуючі не пропускають ніякі автомобілі. Зараз співробітники ГУ ДСНС в Луганській області забезпечують підвіз технічної та питної води жителям, а також на соціальні об'єкти області.
"Ситуація складна, особливо в Рубіжному, де відключені каналізаційні насосні станції, незабаром може призвести до надзвичайної ситуації через розлив стоків", - підкреслив Клименко.
Він доручив міським і головам райдержадміністрацій, керівникам підприємств водопровідно-каналізаційного господарства забезпечити стовідсоткові поточні розрахунки за спожиту електричну енергію перед ТОВ ЛЕО.
11 липня повідомлялося, що заборгованість ЛЕО перед Енергоринком - понад 5,3 млрд грн.
Луганське енергетичне об'єднання входить в холдинг Енергетичний стандарт бізнесмена Костянтина Григоришина.
Читайте також: ЛЕО Григоришина оголосило про відключення комунальних підприємств
"Без централізованого водопостачання залишаються близько 60 тисяч споживачів, а також більше 30 установ освіти та охорони здоров'я", - сказав заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко.
За інформацією правозахисників, в знак протесту в Лисичанську перекрили трасу Р-66, яка є дорогою регіонального значення та має з'єднання Лисичанськ - Гірське, Нижнє, Золоте.
Причина перекриття - протест проти відключення ТОВ Луганське енергетичне об'єднання від електропостачання об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства.
Протестуючі не пропускають ніякі автомобілі. Зараз співробітники ГУ ДСНС в Луганській області забезпечують підвіз технічної та питної води жителям, а також на соціальні об'єкти області.
"Ситуація складна, особливо в Рубіжному, де відключені каналізаційні насосні станції, незабаром може призвести до надзвичайної ситуації через розлив стоків", - підкреслив Клименко.
Він доручив міським і головам райдержадміністрацій, керівникам підприємств водопровідно-каналізаційного господарства забезпечити стовідсоткові поточні розрахунки за спожиту електричну енергію перед ТОВ ЛЕО.
11 липня повідомлялося, що заборгованість ЛЕО перед Енергоринком - понад 5,3 млрд грн.
Луганське енергетичне об'єднання входить в холдинг Енергетичний стандарт бізнесмена Костянтина Григоришина.
Читайте також: ЛЕО Григоришина оголосило про відключення комунальних підприємств
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