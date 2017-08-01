Вузи змінили час оприлюднення списків вступників - МОН

Приймальні комісії попросили надати їм додатковий час для завершення перевірки правильності нарахування сільського коефіцієнта





27 липня о 18:00 закінчилася подача заяв до вищих навчальних закладів.



Раніше повідомлялося , що Міносвіти запустило стартову версію мобільного застосування Єдиної державної електронної бази з питань освіти "Особистий електронний кабінет вступника".

Міністерство освіти і науки України оприлюднить списки абітурієнтів, які отримали рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, о 18:00 1 серпня 2017. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міносвіти.Таке рішення прийнято з обігу приймальних комісій вищих навчальних закладів з проханням надати їм додатковий час для завершення перевірки правильності нарахування ними сільського коефіцієнта (СК).В кінці минулого тижня в ході верифікації МОН, яка проходила як завершальний етап перевірки достовірності даних, що надходять, були виявлені масові випадки необгрунтованого присвоєння приймальними комісіями вищих навчальних закладів цього коефіцієнта.Зокрема, Міністерство освіти виявило великий список навчальних закладів (шкіл), які явно не знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, але випускникам яких приймальні комісії присвоїли СК, рівний 1,02. До такого переліку, наприклад, потрапили навчальні заклади (школи) великих міст - Києва, Івано-Франківська, Львова, Чернігова, Чернівців і т.д. ( Список таких шкіл оприлюднений на ДП Інфоресурс). Відповідний лист з вимогою усунути порушення та провести повторну верифікацію присвоєння заявами вступників сільського коефіцієнта до 22:00 31 липня 2017 було відправлено Міністерством освіти і науки України керівникам всіх вищих навчальних закладів та директору ДП Інфоресурс."Для нас дуже важлива справедливість адресного розміщення державного замовлення, тому приймальні комісії повинні дуже відповідально поставитися до підтвердження достовірності даних кожного вступника", - зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич Вищим навчальним закладам надано час до 13:00 1 серпня 2017 для завершення всіх перевірок і внесення коректних даних в ЄДЕБО.Міністерство освіти і науки України повідомляє, що попередні тестові запуски алгоритму розподілу місць державного замовлення свідчать про правильність його роботи - тепер справа тільки за повністю верифікованим даними.Раніше повідомлялося , що вищі навчальні заклади повинні оприлюднити рейтингові списки на зарахування студентів на перший курс на місця бюджетного замовлення 1 серпня в 12.00.

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