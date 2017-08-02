Завтра в Україні очікується пік спеки

За прогнозами Укргідрометцентру, найспекотнішим днем цього тижня стане четвер, коли у всіх областях температура повітря перевищить позначку в +34°С

До п'ятниці по всій території України очікується суха і спекотна погода , потім в ряді областей почнуться дощі і незначне зниження температури повітря .



У четвер , 3 серпня, в західних , північних і східних областях буде + 34 ... + 36 вдень і + 20 ... + 22 градуси вночі . У центральних і південних областях , а також в Криму очікується + 36 ... + 38 вдень і + 21 ... + 23 градуси вночі .



У Києві та Київській області завтра без опадів . Вдень повітря прогріється до + 34 ... + 36 , місцями до +37 , вночі термометри покажуть + 21 ... + 23 градуси .





У п'ятницю , 4 серпня , на заході країни + 31 ... + 33 вдень і + 20 ... + 22 вночі . У Закарпатській та Чернівецькій областях до + 36 ... + 38 вдень і + 20 ... + 22 градуси вночі . У центральних і північних областях вдень близько + 31 ... + 33 , вночі + 20 ... + 22 градуси , при цьому в Кіровоградській області вдень до + 36 ... + 38 градусів . На сході і півдні , а також у Криму вдень + 36 ... + 38 , вночі + 20 ... + 22 градуси .



У Києві та Київській області в п'ятницю суха погода . Вдень прогнозується + 32 ... + 34 , вночі + 21 ... + 23 градуси .





У суботу , 5 серпня , на заході та півночі України очікуються дощі з грозами . У західних областях вдень + 31 ... + 33 , на Закарпатті до + 36 ... + 38 , вночі + 20 ... + 22 градуси . У центральних і північних областях + 31 ... + 33 вдень і + 20 ... + 22 вночі , в Кіровоградській області вдень + 36 ... + 38 градусів . На сході, півдні і в Криму + 36 ... + 38 вдень і + 20 ...+22 вночі .



У Києві та Київській області в суботу опадів не передбачається . Вдень +32 ... + 34 , вночі + 21 ... + 23 градуси .





6-7 серпня , за попередніми прогнозами , в більшості областей , крім південних , температура повітря трохи знизиться , пройдуть дощі .



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