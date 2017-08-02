Завтра в Україні очікується пік спеки
02.08.2017 15:19
За прогнозами Укргідрометцентру, найспекотнішим днем цього тижня стане четвер, коли у всіх областях температура повітря перевищить позначку в +34°С
Фото: iStock/Global Images Ukraine
До п'ятниці по всій території України очікується суха і спекотна погода, потім в ряді областей почнуться дощі і незначне зниження температури повітря.
У четвер, 3 серпня, в західних, північних і східних областях буде + 34...+36 вдень і +20...+ 22 градуси вночі. У центральних і південних областях, а також в Криму очікується +36...+38 вдень і + 21...+23 градуси вночі.
У Києві та Київській області завтра без опадів. Вдень повітря прогріється до +34...+36, місцями до +37, вночі термометри покажуть +21...+23 градуси.
У Києві та Київській області в п'ятницю суха погода. Вдень прогнозується +32...+34, вночі +21...+23 градуси.
У Києві та Київській області в суботу опадів не передбачається. Вдень +32...+34, вночі +21...+23 градуси.
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У четвер, 3 серпня, в західних, північних і східних областях буде + 34...+36 вдень і +20...+ 22 градуси вночі. У центральних і південних областях, а також в Криму очікується +36...+38 вдень і + 21...+23 градуси вночі.
У Києві та Київській області завтра без опадів. Вдень повітря прогріється до +34...+36, місцями до +37, вночі термометри покажуть +21...+23 градуси.
У п'ятницю, 4 серпня, на заході країни +31...+33 вдень і +20...+22 вночі. У Закарпатській та Чернівецькій областях до +36...+38 вдень і + 20...+ 22 градуси вночі. У центральних і північних областях вдень близько +31...+33, вночі +20...+22 градуси, при цьому в Кіровоградській області вдень до +36...+38 градусів. На сході і півдні, а також у Криму вдень +36...+38, вночі +20...+ 22 градуси.
У Києві та Київській області в п'ятницю суха погода. Вдень прогнозується +32...+34, вночі +21...+23 градуси.
У суботу, 5 серпня, на заході та півночі України очікуються дощі з грозами. У західних областях вдень +31...+33, на Закарпатті до +36...+38, вночі +20...+22 градуси. У центральних і північних областях +31...+33 вдень і +20...+22 вночі, в Кіровоградській області вдень +36...+38 градусів. На сході, півдні і в Криму +36...+38 вдень і +20...+22 вночі.
У Києві та Київській області в суботу опадів не передбачається. Вдень +32...+34, вночі +21...+23 градуси.
6-7 серпня, за попередніми прогнозами, в більшості областей, крім південних, температура повітря трохи знизиться, пройдуть дощі.
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