Аномальна спека в Україні: як уберегтися від теплового удару

Фахівці розповіли, як правильно провітрювати приміщення, скільки часу можна проводити на вулиці і як харчуватися під час спеки

В Україні сьогодні очікується пік аномальної спеки, яка встановилася кілька днів тому. У зв'язку з цим гігієністи-науковці та практики розповіли, як послабити несприятливий вплив високої температури на організм, повідомляє прес-служба Держспоживслужби.



Вчені радять встановлювати сонцезахисні пристрої на вікнах, такі як жалюзі, штори білих тонів, кріпити плівки або тоноване скло, яке відбивало б сонячні промені; застосовувати мобільні і стаціонарні кондиціонери, і навіть звичайні електричні вентилятори. Потрібно пам'ятати, що різниця між температурою приміщення з кондиціонером і температурою на вулиці не повинна перевищувати 10º С.

У приміщеннях необхідно проводити вологе прибирання, оскільки воно зволожує повітря і знижує температуру. Антимоскітну сітку на вікнах також рекомендується періодично зволожувати для зменшення проникнення в приміщення гарячого повітря.

Провітрювати приміщення краще вночі, вранці або ввечері. В інший час кватирки і вікна необхідно тримати закритими.

Одяг повинен добре пропускати повітря, бути легким, просторим і, бажано, світлих тонів, а взуття - відкритим. Для захисту очей використовувати козирки та окуляри від сонця. Жінкам рекомендують використовувати віяло, не носити у спеку прикраси.

Людям, що страждають хронічними захворюваннями, особливо серцево-судинної системи, людям похилого віку та дітям рекомендовано обмеження фізичної активності та перебування на сонці.

На вулиці потрібно носити головні убори, пити багато води і вживати багато рідкої їжі, особливо коли не можна відмовитися від перебування на відкритому повітрі. Дитина повинна випивати до двох літрів води (але не холодної!) протягом дня, а також спати не менше 10,5 годин протягом доби.

Фахівці рекомендують їсти багато фруктів і овочів. У такі дні категорично забороняється вживати алкогольні напої і курити.

Власникам автомобілів без кондиціонерів необхідно максимально обмежити користування ними, особливо в період з 12:00 до 17:00. В жодному разі не залишайте дітей, немічних людей в автомобілі без кондиціонера.

Періодично, особливо після повернення з вулиці, необхідно користуватися душем. Під час відпочинку на пляжі рекомендується перебувати в тіні в головних уборах, по-максимуму скоротити час перебування на сонці. Найкраще виходити на пляж вранці або ввечері. Якщо вийшли на пляж з дітьми, то їх купання краще закінчувати не пізніше 10:00-10:30, повторне купання у другій половині дня проводити з 16:00 до 19:00.



Культурно-масові заходи для дітей можна проводити після 18:00 на свіжому повітрі або в залах з широким доступом свіжого повітря, але не допускати протягів. При проведенні масових заходів необхідно влаштовувати перерви через кожні 30 хвилин. Що стосується спортивних ігор і змагань, то потрібно встигнути їх провести або до 10:00, або після 16:00.

При появі смогу (задимленості) атмосферного повітря органи дихання слід захищати звичайними марлевими масками, зволоженими водою, не сідати без необхідності за кермо автомобіля або іншого механічного транспортного засобу підвищеної небезпеки. При погіршенні самопочуття необхідно негайно звернутися до лікаря.

3 серпня за всієї території України очікується суха і аномально спекотна погода. Температура повітря в деяких регіонах може підніматися до +38 градусів.

На Закарпатті через аномальну спеку на годину скорочено робочий день. А віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що в умовах аномальної спеки кожен роботодавець в Україні може самостійно ввести сієсту для своїх співробітників.

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