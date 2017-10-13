Від сьогодні української мови на ТБ стане більше

Вступив в силу закон, що зобов'язує загальнонаціональні та регіональні канали виділяти 75% ефіру о 07:00-18:00 та 18:00-22:00 україномовному продукту

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Згідно з документом, в загальному тижневому обсязі мовлення загальнонаціональних і регіональних телерадіоорганізацій, які здійснюють ефірне або багатоканальне (цифрове) мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, передачі і фільми державною мовою повинні становити не менше 75% загальної тривалості передач і фільмів в кожному проміжку часу між 07:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00.



Аналогічні вимоги висуваються до телекомпаній, які мовлять через супутник і програми яких ретранслюються провайдерами програмної послуги в багатоканальних телемережах більше однієї області.



Для телерадіоорганізацій місцевої категорії мовлення україномовні передачі і фільми повинні становити не менше 60% ефіру в кожному проміжку часу між 07:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00.



Телекомпанії, що віщають мовами корінних народів України, забезпечують сумарний тижневий обсяг телемовлення на державною мовою та мовами корінних народів в обсязі не менше 75%, при цьому не менше 30% - державною.



Телерадіоорганізації транслюють фільми і передачі, які не є їх власним продуктом, виключно українською мовою, за винятком фільмів і передач (крім дитячих та анімаційних), створених до 1 серпня 1991 року.



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При цьому телепродукт, трансляція якого допускається не державною мовою, повинен мати україномовні субтитри.



Передача вважається україномовною, якщо виступи (репліки) її ведучих (дикторів) і учасників виконані, дубльовані, озвучені українською. Передача, що транслюється в прямому ефірі, вважається україномовною, якщо державною мовою говорять хоча б ведучі.



Можуть використовуватися інші мови без дубляжу і озвучування в репортажах з місця подій (крім мови і реплік репортерів), коментарях гостей передач, музичних кліпах з текстовим супроводом і в творах мовами корінних народів.



За невиконання вищезазначених вимог телерадіокомпанія буде оштрафована на 5% від загальної суми ліцензійного збору.



Квоти не застосовуються до телеканалів зарубіжного мовлення; телекомпаній, що транслють науково-просвітницькі передачі на офіційних мовах ЄС; телеканалам, що транслють освітні програми з вивчення іноземних мов; телерадіоорганізацій, які здійснюють радіомовлення.



Протягом першого року з моменту вступу закону в силу програми і передачі, повністю або частково створені та/або профінансовані телерадіоорганізацією, а також національний аудіовізуальний продукт вважаються україномовними.



23 травня 2017 року Верховна Рада



6 червня законодавчий акт



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Відтепер 75% ефіру на загальнонаціональному телебаченні повинні бути відведені передачам і фільмам українською мовою. Відповідний закон про внесення змін до деяких законів в частині мови аудіовізуальних (електронних) ЗМІ №2054-VIII вступив в силу сьогодні, 13 жовтня.Згідно з документом, в загальному тижневому обсязі мовлення загальнонаціональних і регіональних телерадіоорганізацій, які здійснюють ефірне або багатоканальне (цифрове) мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, передачі і фільми державною мовою повинні становити не менше 75% загальної тривалості передач і фільмів в кожному проміжку часу між 07:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00.Аналогічні вимоги висуваються до телекомпаній, які мовлять через супутник і програми яких ретранслюються провайдерами програмної послуги в багатоканальних телемережах більше однієї області.Для телерадіоорганізацій місцевої категорії мовлення україномовні передачі і фільми повинні становити не менше 60% ефіру в кожному проміжку часу між 07:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00.Телекомпанії, що віщають мовами корінних народів України, забезпечують сумарний тижневий обсяг телемовлення на державною мовою та мовами корінних народів в обсязі не менше 75%, при цьому не менше 30% - державною.Телерадіоорганізації транслюють фільми і передачі, які не є їх власним продуктом, виключно українською мовою, за винятком фільмів і передач (крім дитячих та анімаційних), створених до 1 серпня 1991 року.Читайте також: Київрада зобов'язала ресторани мати меню українською мовою При цьому телепродукт, трансляція якого допускається не державною мовою, повинен мати україномовні субтитри.Передача вважається україномовною, якщо виступи (репліки) її ведучих (дикторів) і учасників виконані, дубльовані, озвучені українською. Передача, що транслюється в прямому ефірі, вважається україномовною, якщо державною мовою говорять хоча б ведучі.Можуть використовуватися інші мови без дубляжу і озвучування в репортажах з місця подій (крім мови і реплік репортерів), коментарях гостей передач, музичних кліпах з текстовим супроводом і в творах мовами корінних народів.За невиконання вищезазначених вимог телерадіокомпанія буде оштрафована на 5% від загальної суми ліцензійного збору.Квоти не застосовуються до телеканалів зарубіжного мовлення; телекомпаній, що транслють науково-просвітницькі передачі на офіційних мовах ЄС; телеканалам, що транслють освітні програми з вивчення іноземних мов; телерадіоорганізацій, які здійснюють радіомовлення.Протягом першого року з моменту вступу закону в силу програми і передачі, повністю або частково створені та/або профінансовані телерадіоорганізацією, а також національний аудіовізуальний продукт вважаються україномовними.23 травня 2017 року Верховна Рада прийняла закон , яким повернула 75% квоти на українську мову на телебаченні, що діяли до набрання чинності мовного "закону Колесніченка-Ківалова" в 2012-му.6 червня законодавчий акт був підписаний президентом Петром Порошенком. Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook і Google+: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

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