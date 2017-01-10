ФІФА: на чемпіонаті світу в 2026 році зіграють 48 команд

ФІФА прийняла рішення розширити чемпіонат світу з футболу до 48 учасників

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) одноголосно проголосувала за те, щоб, починаючи з чемпіонату світу 2026 року на світових форумах у фінальній частині брало участь 48 команд. Про це повідомляє Football.ua Всі 33 делегати проголосували за це."Таким чином, на чемпіонаті світу буде не 8 груп по 4 команди, а 16 груп по 3 команди. У плей-офф пройдуть по 2 кращі команди з кожної групи", - наголошується в повідомленні.Кількість матчів збільшиться з 64-х, до 80-ти, що принесе додатковий прибуток для ФІФА.Для перемоги потрібно буде зіграти ті ж 7 матчів, а турнір триватиме 32 дні.29 грудня повідомлялося, що ФІФА застосує санкції, якщо будуть доведені випадки вживання допінгу російськими футболістами, про які йдеться в доповіді Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), підготовленим під керівництвом Річарда Макларена.

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