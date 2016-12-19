Радбез ООН прийняв резолюцію по Алеппо
19.12.2016 18:09
Тепер усі сторони, особливо режим диктатора Башара Асада і його союзники Росія і Іран, повинні невідкладно імплементувати документ
Фото: ЕРА
Рада безпеки ООН 19 грудня одноголосно прийняла резолюцію із закликом до негайного направлення спостерігачів ООН в східну частину сирійського міста Алеппо. Про це повідомляє Радіо Свобода.
Глава МЗС Франції Жан-Марк Еро заявив, що прийняття резолюції було лише першим кроком. Тепер усі сторони, особливо режим диктатора Башара Асада і його союзники Росія і Іран, повинні невідкладно імплементувати документ.
Згідно з повідомленням ВВС, в резолюції міститься вимога до всіх сторін, які беруть участь в конфлікті, забезпечити безпеку моніторингу і безперешкодний доступ спостерігачів.
Генерального секретаря ООН просять вжити термінових заходів і домовитися зі сторонами конфлікту про розгортання спостерігачів.
Постпред Франції при ООН Франсуа Делатр заявив, що резолюція повинна запобігти "нову Сребреніцу", де тисячі боснійських чоловіків і підлітків були вбиті в 1995 році. Він назвав голосування в Радбезі ООН "відправною точкою" для подальшого врегулювання ситуації в Алеппо.
Спочатку Росія сприйняла французький проект резолюції в штики. До початку консультацій російський постпред в ООН Віталій Чуркін заявляв, що в первісному вигляді проект, який передбачає негайну відправку до Сирії міжнародних спостерігачів, "нездійсненний" і "небезпечний". "Ми не можемо підтримати, ми не можемо дозволити йому пройти", - говорив Чуркін.
У підсумку після тригодинного обговорення за закритими дверима у французький проект були додані пропозиції Москви, і в неділю компромісний текст був узгоджений Радою безпеки ООН. Чуркін назвав цей варіант "хорошим".
Як повідомлялося раніше, міністри закордонних справ і оборони Росії, Ірану і Туреччини обговорять питання Сирії і Алеппо на переговорах в Москві у вівторок.
Глава МЗС Франції Жан-Марк Еро заявив, що прийняття резолюції було лише першим кроком. Тепер усі сторони, особливо режим диктатора Башара Асада і його союзники Росія і Іран, повинні невідкладно імплементувати документ.
Згідно з повідомленням ВВС, в резолюції міститься вимога до всіх сторін, які беруть участь в конфлікті, забезпечити безпеку моніторингу і безперешкодний доступ спостерігачів.
Генерального секретаря ООН просять вжити термінових заходів і домовитися зі сторонами конфлікту про розгортання спостерігачів.
Постпред Франції при ООН Франсуа Делатр заявив, що резолюція повинна запобігти "нову Сребреніцу", де тисячі боснійських чоловіків і підлітків були вбиті в 1995 році. Він назвав голосування в Радбезі ООН "відправною точкою" для подальшого врегулювання ситуації в Алеппо.
Спочатку Росія сприйняла французький проект резолюції в штики. До початку консультацій російський постпред в ООН Віталій Чуркін заявляв, що в первісному вигляді проект, який передбачає негайну відправку до Сирії міжнародних спостерігачів, "нездійсненний" і "небезпечний". "Ми не можемо підтримати, ми не можемо дозволити йому пройти", - говорив Чуркін.
У підсумку після тригодинного обговорення за закритими дверима у французький проект були додані пропозиції Москви, і в неділю компромісний текст був узгоджений Радою безпеки ООН. Чуркін назвав цей варіант "хорошим".
Як повідомлялося раніше, міністри закордонних справ і оборони Росії, Ірану і Туреччини обговорять питання Сирії і Алеппо на переговорах в Москві у вівторок.
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