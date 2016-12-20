Посли ЄС затвердили постанову про безвізовий режим для Грузії

Інституції Євросоюзу вважають, що лібералізація візового режиму для Грузії настає після запуску нового "механізму припинення"

Комітет постійних представників (COREPER) підтвердив від імені Ради Європейського Союзу домовленості з Європейським парламентом, досягнуті 13 грудня за лібералізацію візового режиму для Грузії. Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС.У Раді ЄС підкреслили, інституції Євросоюзу вважають, що лібералізація візового режиму для Грузії настає після запуску нового "механізму припинення"."Рада продемонструвала свою прихильність до безвізового режиму для громадян Грузії... затвердження "механізму призупинення" дозволило нам надати нового імпульсу переговорам щодо лібералізації візового режиму з країнами, які виконали всі критерії...", - так прокоментував рішення Роберт Калиняк, глава МВС Словаччини, яка головує в ЄС.У прес-службі Ради ЄС додали, що тепер, коли проект постанови про візову лібералізацію з Грузією було підтверджено Комітетом постійних представників, він буде направлений до Європейського парламенту для голосування в першому читанні і подальшого затвердження Радою ЄС.13 грудня Європарламент і Рада ЄС досягли згоди щодо візової лібералізації для Грузії.На сайті Європарламенту датою розгляду питання про скасування віз для громадян Грузії вказано 18 січня.

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