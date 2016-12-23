Трамп - Путіну: Нехай буде гонка озброєнь

Дональд Трамп дав зрозуміти, що він зовсім не заперечує проти гонки озброєнь, в якій вважає США безперечним переможцем

Дональд Трамп (фото - EPA)





Так Трамп пояснив свою позицію з приводу ядерної зброї країни. "Нехай буде гонка озброєнь. Ми перевершимо їх на кожному етапі і переживемо їх всіх", - сказав Трамп.



Президент Російської Федерації



"Головне питання - нормалізація відносин. Я згоден з Трампом: гірше бути вже не може, може бути тільки краще", - сказав Путін.



Путін не зміг назвати терміни, коли буде проходити його зустріч з Трампом, на якій він планує обговорити розвиток російсько-американської взаємодії.



Напередодні Трамп написав на своїй сторінці в Twitter, що США повинні підсилювати і розширювати ядерний потенціал до тих пір, поки світ не перегляне своє ставлення до цієї зброї. Пізніше представник Трампа Джейсон Міллер пояснив, що обраний президент говорив про запобігання загрози поширення ядерної зброї серед терористів.



Для Путіна ці слова Трампа не стали несподіванкою - на прес-конференції він нагадав, що вони знаходяться в рамках передвиборчих заяв новообраного президента. Путін заявив, що Росія змушена розвивати свої "ударні озброєння" з того моменту, як в 2001 році Америка в односторонньому порядку вийшла з договору про протиракетну оборону.



Президент країни-агресора вважає, що сьогодні російська ядерна тріада значно ефективніше американської системи ПРО, розміщеної в Європі.



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Обраний президент США Дональд Трамп не проти гонки озброєнь. Про це він заявив журналістам MSNBC вчора, 22 грудня, під час позаефірної розмови, повідомляє CNBC Так Трамп пояснив свою позицію з приводу ядерної зброї країни. "Нехай буде гонка озброєнь. Ми перевершимо їх на кожному етапі і переживемо їх всіх", - сказав Трамп.Президент Російської Федерації Володимир Путін на прес-конференції сьогодні заявив, що сподівається на поліпшення відносин зі США при президенті Трампу."Головне питання - нормалізація відносин. Я згоден з Трампом: гірше бути вже не може, може бути тільки краще", - сказав Путін.Путін не зміг назвати терміни, коли буде проходити його зустріч з Трампом, на якій він планує обговорити розвиток російсько-американської взаємодії.Напередодні Трамп написав на своїй сторінці в Twitter, що США повинні підсилювати і розширювати ядерний потенціал до тих пір, поки світ не перегляне своє ставлення до цієї зброї. Пізніше представник Трампа Джейсон Міллер пояснив, що обраний президент говорив про запобігання загрози поширення ядерної зброї серед терористів.Для Путіна ці слова Трампа не стали несподіванкою - на прес-конференції він нагадав, що вони знаходяться в рамках передвиборчих заяв новообраного президента. Путін заявив, що Росія змушена розвивати свої "ударні озброєння" з того моменту, як в 2001 році Америка в односторонньому порядку вийшла з договору про протиракетну оборону.Президент країни-агресора вважає, що сьогодні російська ядерна тріада значно ефективніше американської системи ПРО, розміщеної в Європі. Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.



ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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