USD:  26.88  27.47   EUR:  27.88  28.98  
Саморозвиток
Спецпроекти
Свій бізнес

В Іраку за 2016 рік загинули майже 7 тисяч мирних жителів - ООН

03.01.2017 16:29
За даними Місії ООН в Іраку, жертв серед цивільних може бути набагато більше, оскільки важко перевірити кількість жертв в зонах конфліктів
В Іраку за 2016 рік загинули майже 7 тисяч мирних жителів - ООН
Фото: EPA

В Організації Об'єднаних Націй повідомили, що як мінімум 6 878 цивільних іракців загинули в минулому році. Про це пише Європейська правда з посиланням на Associated Press.

За даними Місії ООН в Іраку, жертв серед цивільних може бути набагато більше, оскільки важко перевірити кількість жертв в зонах конфліктів і тих, хто втратив своє життя "через природні явища, нестачу води, продовольства, ліків і медичного обслуговування".

Понад 12 тисяч цивільних осіб були поранені в 2016 році.

У 2015 році було вбито, щонайменше, 7 515 мирних жителів, повідомили в ООН.

31 грудня 2016 року в Багдаді в районі ринку вибухнули дві бомби, 18 людей загинули.

Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
Loading...

Матеріали по темі

Всі матеріали по темі:

   
дізнатися більше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
гороскоп водолея бесплатно
 