Сенат США розгляне законопроект про нові санкції проти Росії
04.01.2017 12:40
Законопроект про додаткові санкції США проти РФ створено сенаторами обох партій як відповіді на агресію Кремля в Європі і на Близькому Сході
Бен Кардін (фото - ЕРА)
Американські сенатори від обох основних партій підготували проект закону про введення нових санкцій проти РФ. Про це заявив один з авторів документа від Демократичної партії Бен Кардін в ефірі каналу CNN.
За його словами, над законопроектом працювала "велика група сенаторів". "Це буде всеосяжний документ, що забезпечує дозвіл Конгресу на додаткові санкції проти Росії", - сказав політик.
Сенатор від штату Меріленд зазначив, що нові санкції будуть введені як відповіді на агресію Кремля в Східній Європі, в тому числі за анексію Криму і підтримку диктаторського режиму Башара Асада в Сирії.
Кардін стверджує, що документ може бути розглянутий сенатом США на наступному тижні.
29 грудня 2016 року США вислали 35 російських дипломатів і закрили два російських диппредставництва в Нью-Йорку і Меріленді у відповідь на кампанію переслідування з боку РФ американських дипломатів в Москві.
За його словами, над законопроектом працювала "велика група сенаторів". "Це буде всеосяжний документ, що забезпечує дозвіл Конгресу на додаткові санкції проти Росії", - сказав політик.
Сенатор від штату Меріленд зазначив, що нові санкції будуть введені як відповіді на агресію Кремля в Східній Європі, в тому числі за анексію Криму і підтримку диктаторського режиму Башара Асада в Сирії.
Кардін стверджує, що документ може бути розглянутий сенатом США на наступному тижні.
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29 грудня 2016 року США вислали 35 російських дипломатів і закрили два російських диппредставництва в Нью-Йорку і Меріленді у відповідь на кампанію переслідування з боку РФ американських дипломатів в Москві.
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