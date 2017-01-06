РФ оголосила про скорочення свого військового контингенту в Сирії
06.01.2017 11:29
Першими зону конфлікту покинуть кораблі авіаносної групи на чолі з "Адміралом Кузнєцовим"
Фото: EPA
Росія за рішенням президента Володимира Путіна починає скорочувати своє угруповання військ в Сирії. Про це повідомив начальник Генштабу армії держави-агресора Валерій Герасимов, передає російський пропагандистський ресурс ТАСС.
"Відповідно до рішення верховного головнокомандувача ЗС РФ Володимира Путіна Міноборони Росії приступає до скорочення угруповання збройних сил в Сирії", - сказав він.
За словами Герасимова, першими зону конфлікту покинуть кораблі авіаносної групи Північного флоту на чолі з єдиним російським авіаносцем "Адмірал Кузнєцов". Уже сьогодні кораблі почнуть готуватися до повернення додому.
Читайте також: Росія застосовує в Сирії тактику випаленої землі - глава ЦРУ
Як повідомив начальник Генштабу РФ, за два місяці присутності авіаносної групи в Сирії російська морська авіація виконала 420 бойових вильотів і знищила 1252 об'єктів.
Також Герасимов нагадав, що з 30 грудня 2016 року у всій території Сирії діє режим припинення бойових дій, який не стосується терористичних угруповань Ісламська держава і Джебхат ан-Нусра.
В середині жовтня 2016 року в Середземне море для виконання бойових завдань біля берегів Сирії вирушили кілька суден Північного флоту Росії, в тому числі авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов".
За час перебування авіаносної групи біля сирійського узбережжя РФ втратила два винищувачі - в листопаді і грудні. Обидва літаки - МіГ-29 і Су-33 - розбилися при посадці на авіаносець "Адмірал Кузнєцов", льотчикам вдалося катапультуватися.
"Відповідно до рішення верховного головнокомандувача ЗС РФ Володимира Путіна Міноборони Росії приступає до скорочення угруповання збройних сил в Сирії", - сказав він.
За словами Герасимова, першими зону конфлікту покинуть кораблі авіаносної групи Північного флоту на чолі з єдиним російським авіаносцем "Адмірал Кузнєцов". Уже сьогодні кораблі почнуть готуватися до повернення додому.
Читайте також: Росія застосовує в Сирії тактику випаленої землі - глава ЦРУ
Як повідомив начальник Генштабу РФ, за два місяці присутності авіаносної групи в Сирії російська морська авіація виконала 420 бойових вильотів і знищила 1252 об'єктів.
Також Герасимов нагадав, що з 30 грудня 2016 року у всій території Сирії діє режим припинення бойових дій, який не стосується терористичних угруповань Ісламська держава і Джебхат ан-Нусра.
В середині жовтня 2016 року в Середземне море для виконання бойових завдань біля берегів Сирії вирушили кілька суден Північного флоту Росії, в тому числі авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов".
За час перебування авіаносної групи біля сирійського узбережжя РФ втратила два винищувачі - в листопаді і грудні. Обидва літаки - МіГ-29 і Су-33 - розбилися при посадці на авіаносець "Адмірал Кузнєцов", льотчикам вдалося катапультуватися.
Читайте також: Перша атака в Сирії після початку перемир'я: є жертви
Підписуйтесь на аккаунт ЛІГА.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Loading...
Матеріали по темі
-
05.01.2017 17:39
-
28.12.2016 11:50
-
19.12.2016 18:09
-
16.12.2016 14:12
-
16.12.2016 14:02
-
2375
-
1032
-
525
-
352
-
326
Новости партнеров