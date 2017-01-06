РФ оголосила про скорочення свого військового контингенту в Сирії

Першими зону конфлікту покинуть кораблі авіаносної групи на чолі з "Адміралом Кузнєцовим"

Росія за рішенням президента Володимира Путіна починає скорочувати своє угруповання військ в Сирії. Про це повідомив начальник Генштабу армії держави-агресора Валерій Герасимов, передає російський пропагандистський ресурс ТАСС "Відповідно до рішення верховного головнокомандувача ЗС РФ Володимира Путіна Міноборони Росії приступає до скорочення угруповання збройних сил в Сирії", - сказав він.За словами Герасимова, першими зону конфлікту покинуть кораблі авіаносної групи Північного флоту на чолі з єдиним російським авіаносцем "Адмірал Кузнєцов". Уже сьогодні кораблі почнуть готуватися до повернення додому.Читайте також: Росія застосовує в Сирії тактику випаленої землі - глава ЦРУ Як повідомив начальник Генштабу РФ, за два місяці присутності авіаносної групи в Сирії російська морська авіація виконала 420 бойових вильотів і знищила 1252 об'єктів.Також Герасимов нагадав, що з 30 грудня 2016 року у всій території Сирії діє режим припинення бойових дій, який не стосується терористичних угруповань Ісламська держава і Джебхат ан-Нусра.В середині жовтня 2016 року в Середземне море для виконання бойових завдань біля берегів Сирії вирушили кілька суден Північного флоту Росії, в тому числі авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов".За час перебування авіаносної групи біля сирійського узбережжя РФ втратила два винищувачі - в листопаді і грудні. Обидва літаки - МіГ-29 і Су-33 - розбилися при посадці на авіаносець "Адмірал Кузнєцов", льотчикам вдалося катапультуватися.

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