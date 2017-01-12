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Комітет ЄП схвалив угоду про безвізовий режим з Грузією

12.01.2017 12:25
За схвалення угоди щодо безвізового режиму з Грузією проголосували 42 депутати Європарламенту, проти - двоє, один утримався
Комітет ЄП схвалив угоду про безвізовий режим з Грузією
Фото: EPA
Сьогодні, 12 січня, комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ схвалив угоду про візову лібералізацію з Грузією. Про це повідомляє  Twitter  комітету.

"Скасування віз для Грузії: комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ підтвердив угоду з Радою ЄС", - зазначається в повідомленні.

Голосування відбудеться на засіданні Європарламенту в лютому цього року.

За підтвердження угоди проголосували 42 депутати, проти - двоє, один утримався.

14 грудня повідомлялося, що члени Європейського парламенту і Ради ЄС досягли згоди щодо лібералізації безвізового режиму для Грузії.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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