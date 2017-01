Комітет ЄП схвалив угоду про безвізовий режим з Грузією

Сьогодні, 12 січня, комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ схвалив угоду про візову лібералізацію з Грузією. Про це повідомляє Twitter комітету."Скасування віз для Грузії: комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ підтвердив угоду з Радою ЄС", - зазначається в повідомленні.

#Visa waiver for #Georgia: @EP_Justice confirms deal w/ @EUCouncil. Vote in #EPlenary in February | @GabrielMariya pic.twitter.com/aKYJrxZnlW