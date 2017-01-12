Комітет ЄП схвалив угоду про безвізовий режим з Грузією

За схвалення угоди щодо безвізового режиму з Грузією проголосували 42 депутати Європарламенту, проти - двоє, один утримався

Фото: EPA





"Скасування віз для Грузії: комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ підтвердив угоду з Радою ЄС", - зазначається в повідомленні. Сьогодні, 12 січня, комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ схвалив угоду про візову лібералізацію з Грузією. Про це повідомляє Twitter комітету."Скасування віз для Грузії: комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ підтвердив угоду з Радою ЄС", - зазначається в повідомленні. #Visa waiver for #Georgia: @EP_Justice confirms deal w/ @EUCouncil. Vote in #EPlenary in February | @GabrielMariya pic.twitter.com/aKYJrxZnlW - LIBE Committee Press (@EP_Justice) 12 января 2017 г. Голосування відбудеться на засіданні Європарламенту в лютому цього року .



За підтвердження угоди проголосували 42 депутати , проти - двоє , один утримався .



14 грудня повідомлялося , що члени Європейського парламенту і Ради ЄС досягли згоди щодо лібералізації безвізового режиму для Грузії .



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ЛIГАБiзнесIнформ

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