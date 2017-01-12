Комітет ЄП схвалив угоду про безвізовий режим з Грузією
12.01.2017 12:25
За схвалення угоди щодо безвізового режиму з Грузією проголосували 42 депутати Європарламенту, проти - двоє, один утримався
Фото: EPA
Сьогодні, 12 січня, комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ схвалив угоду про візову лібералізацію з Грузією. Про це повідомляє Twitter комітету.
"Скасування віз для Грузії: комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ підтвердив угоду з Радою ЄС", - зазначається в повідомленні.
За підтвердження угоди проголосували 42 депутати, проти - двоє, один утримався.
14 грудня повідомлялося, що члени Європейського парламенту і Ради ЄС досягли згоди щодо лібералізації безвізового режиму для Грузії.
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"Скасування віз для Грузії: комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ підтвердив угоду з Радою ЄС", - зазначається в повідомленні.
Голосування відбудеться на засіданні Європарламенту в лютому цього року.
#Visa waiver for #Georgia: @EP_Justice confirms deal w/ @EUCouncil. Vote in #EPlenary in February | @GabrielMariya pic.twitter.com/aKYJrxZnlW- LIBE Committee Press (@EP_Justice) 12 января 2017 г.
За підтвердження угоди проголосували 42 депутати, проти - двоє, один утримався.
14 грудня повідомлялося, що члени Європейського парламенту і Ради ЄС досягли згоди щодо лібералізації безвізового режиму для Грузії.
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