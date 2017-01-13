У Туреччині парламент проголосував за посилення влади Ердогана

Законодавці Туреччини схвалили встановлення в країні президентської форми правління. Опозиція заявила про узурпацію президентом влади в країні

У ніч на 13 січня турецький парламент схвалив внесення запропонованих президентом Реджепом Таїпом Ердоганом правок до конституції країни, які значно посилюють владу глави держави. Про це повідомляє турецьке агентство Hurriyet Затверджені законодавцями зміни в Основний закон Туреччини дозволяють президенту бути членом політичної партії, підсилюють його виконавчу владу і встановлюють контрольну роль парламенту.Відтепер президент Туреччини має право видавати укази (раніше це право належало прем'єр-міністру і Кабміну), призначати міністрів, виносити на референдум питання про конституційні правки, проте не може займати посаду більше двох п'ятирічних термінів.Зміни містять 18 нових статей, ще чотири статті були схвалені в попередні дні.Раніше глава фракції ердогановской Партії справедливості і розвитку заявив, що в разі провалу голосування по внесенню правок їх політсила буде вимагати дострокових виборів до законодавчих органів.Опозиція вже заявила, що такі правки до конституції країни ведуть до авторитаризму Ердогана.

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За колишніми положенням конституції Туреччина з 1923 року була парламентсько - президентською республікою . Однак з часу введення в країні надзвичайного стану після невдалого перевороту в липні 2016 Ердоган отримав розширення повноважень шляхом прийняття декретів .



Конституційні зміни після схвалення їх парламентом не менше 330 голосами повинні бути винесені на референдум .





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