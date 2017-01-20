Бойовики в Пальмірі підірвали стародавні Тетрапілон і амфітеатр
20.01.2017 12:07
Джихадистські варвари, заново захопивши територію стародавнього міста, продовжують планомірне знищення безцінних пам'яток античної культури
Тетрапілон (фото - xflow.eu)
Радикали терористичної мережі Ісламська держава, які в минулому грудні відвоювали у російсько-сирійських військ місто Пальміру, підірвали ще кілька пам'яток стародавньої культури часів Римської імперії. Про це розповіли на сирійських телеканалах, інформацію підтверджують у соцмережах журналісти різних видань, які працюють в Сирії.
Зокрема, бойовики знищили знаменитий Тетракіоніон і фасадну частину Римського театру - того самого, в якому вчора, 19 січня, було скоєно масові страти.
"Активісти в Ракку повідомляють, що бойовики ІД знесли Тетрапілон в древній Пальмірі", - пише в Twitter фрілансер The Nation Омар Габра.
У грудні 2016 року в ході контрнаступу екстремістів числом близько 5000 тисяч багнетів Пальміру залишив як російський окупаційний контингент, так і урядові війська, залишивши ІД безліч військових трофеїв. 18 січня 2017 року ВВС РФ і війська Башара Асада здійснили чергову спробу вибити бойовиків з міста.
Зокрема, бойовики знищили знаменитий Тетракіоніон і фасадну частину Римського театру - того самого, в якому вчора, 19 січня, було скоєно масові страти.
"Активісти в Ракку повідомляють, що бойовики ІД знесли Тетрапілон в древній Пальмірі", - пише в Twitter фрілансер The Nation Омар Габра.
У грудні 2016 року в ході контрнаступу екстремістів числом близько 5000 тисяч багнетів Пальміру залишив як російський окупаційний контингент, так і урядові війська, залишивши ІД безліч військових трофеїв. 18 січня 2017 року ВВС РФ і війська Башара Асада здійснили чергову спробу вибити бойовиків з міста.
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Пальміра - однез найбагатших міст пізньої античності, розташоване в одному з оазисів Сирійської пустелі, між Дамаском і Євфратом. В даний час на місці Пальміри - сирійське село і руїни величних споруд, що належать до числа кращих зразків давньоримської архітектури і визнаних ЮНЕСКО пам'ятником Всесвітньої спадщини. Уздовж головної вулиці древнього міста розташовуються колонади і монументальні арки.
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