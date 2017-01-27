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Радник Трампа підтвердила обговорення зняття санкцій з РФ

27.01.2017 17:35
Про це повідомила радник президента США Келліен Конвей в ефірі Fox News
Радник Трампа підтвердила обговорення зняття санкцій з РФ
Келліен Конвей (фото - ЕРА)
Радник президента США Келліен Конвей повідомила, що можливість зняття санкцій проти Росії обговорюється. Про це вона сказала в ефірі Fox News, повідомляється в Twitterтелеканалу.

"Зняття санкцій знаходиться на розгляді", - сказала вона.




Сьогодні видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що команда Трампа підготувала проект указу про можливе зняття (або пом'якшення) санкцій з Росії в односторонньому порядку.

Аналогічну інформацію повідомив старший науковий співробітник американського аналітичного центру Атлантична рада (Atlantic Council) Фабріс Потьє.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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