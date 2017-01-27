Радник Трампа підтвердила обговорення зняття санкцій з РФ

Про це повідомила радник президента США Келліен Конвей в ефірі Fox News

Радник президента США Келліен Конвей повідомила , що можливість зняття санкцій проти Росії обговорюється . Про це вона сказала в ефірі Fox News , повідомляється в

телеканалу .



" Зняття санкцій знаходиться на розгляді " , - сказала вона .





"The relationship [with Mexico] was not imploded. This one meeting has been canceled." -@KellyannePolls pic.twitter.com/ms9QqbVVGu - FOX & friends (@foxandfriends) 27 января 2017 г.

Сьогодні видання Politico з посиланням на джерела повідомило , що команда Трампа підготувала проект указу про можливе зняття ( або пом'якшення ) санкцій з Росії в односторонньому порядку .



Аналогічну інформацію повідомив старший науковий співробітник американського аналітичного центру Атлантична рада ( Atlantic Council ) Фабріс Потьє .



