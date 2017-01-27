Радник Трампа підтвердила обговорення зняття санкцій з РФ
27.01.2017 17:35
Про це повідомила радник президента США Келліен Конвей в ефірі Fox News
Келліен Конвей (фото - ЕРА)
Радник президента США Келліен Конвей повідомила, що можливість зняття санкцій проти Росії обговорюється. Про це вона сказала в ефірі Fox News, повідомляється в Twitterтелеканалу.
"Зняття санкцій знаходиться на розгляді", - сказала вона.
Сьогодні видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що команда Трампа підготувала проект указу про можливе зняття (або пом'якшення) санкцій з Росії в односторонньому порядку.
Аналогічну інформацію повідомив старший науковий співробітник американського аналітичного центру Атлантична рада (Atlantic Council) Фабріс Потьє.
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"Зняття санкцій знаходиться на розгляді", - сказала вона.
"The relationship [with Mexico] was not imploded. This one meeting has been canceled." -@KellyannePolls pic.twitter.com/ms9QqbVVGu- FOX & friends (@foxandfriends) 27 января 2017 г.
Сьогодні видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що команда Трампа підготувала проект указу про можливе зняття (або пом'якшення) санкцій з Росії в односторонньому порядку.
Аналогічну інформацію повідомив старший науковий співробітник американського аналітичного центру Атлантична рада (Atlantic Council) Фабріс Потьє.
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