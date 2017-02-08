"Останнє попередження": в США можуть ветувати скасування санкцій

Підтримка законопроекту, який блокує можливий указ Трампа про зняття санкцій з РФ, є "достатньою", щоб його прийняти, стверджує сенатор Марк Рубіо

Зростає кількість американських сенаторів з обох партій, які мають намір представити на розгляд Конгресу США проект закону, який блокує можливість для президента Дональда Трампа особистим рішенням зняти санкції з держави-агресора Росії. Про це повідомляє американський канал CNN.

Шестеро сенаторів на чолі з республіканцем Ліндсі Гремом і демократом Беном Кардіном сьогодні внесуть на обговорення колег законопроект під назвою "Акт про перегляд відносин з Росією", в якому прописано право вето на постанову адміністрації Трампа, якщо той в односторонньому порядку вирішить послабити або зняти санкції.

"Така ініціатива сенаторів - останнє попередження з Капітолійського пагорба нової адміністрації щодо американсько-російських відносин", - йдеться в повідомленні.

Спецпроект LIGA.net: Вірус Трампа. Яким буде світ в 2017 році (рос.)

За словами сенатора Марка Рубіо, підтримка в Сенаті "досить обширна" для того, щоб стримати Білий дім, якщо там вирішать послабити тиск на РФ до того як Москва почне виконувати мінські угоди.

Законопроект також зобов'яже Білий дім надати доповідь з вагомим обґрунтуванням для скасування санкцій. Після цього Конгрес в чотиримісячний термін зможе заблокувати ініціативу Трампа.

"Якщо буде реальна загроза зняття санкцій за відсутності поваги до суверенітету України... у нас буде достатньо голосів для того, щоб провести законопроект в Сенаті", - додав Рубіо.

Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.