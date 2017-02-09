Вибух на АЕС у Франції: є поранені, причини невідомі

За попередньою інформацією, кілька людей у машинному залі отримали поранення, на станції працюють пожежники і медики

На північному заході Франції стався вибух на атомній електростанції "Фламанвіль". Про це повідомляє місцеве видання Ouest France.

За даними джерела, інцидент стався близько 09:00 ранку за київським часом, після цього в приміщенні спалахнула пожежа, яку "негайно загасили".

Співробітники АЕС з компанії-оператора EDF стверджують, що вибух стався в машинному залі, однак поза зоною ядерного реактора №1. Енергоблок із заглушеним реактором на час ремонту та розслідування відключено від мережі.

За попередніми даними, кілька людей отримали поранення, на станції працюють пожежники і медики.

Спецпроект ЛІГА.net: Ядерний рубікон. Все про аварію на ЧАЕС (рос.)

Ілюстрація: ouest-france.fr

Французька влада стверджує, що ризику ядерного забруднення немає і екстрених заходів по захисту від радіації не робить.

Про те, що стало причиною вибуху, не повідомляється.

АЕС Фламанвіль - діюча атомна електростанція на північному заході Франції в регіоні Нижня Нормандія, розташована на півострові Котантен на березі протоки Ла-Манш. До складу АЕС входять два енергоблоки, на яких встановлено реактори з водою під тиском. Електрична потужність кожного реактора - 1300 МВт. АЕС виробляє близько 4% всієї споживаної електроенергії у Франції.

У минулому році Берлін зажадав від Парижа закрити АЕС Фессенхайм на тлі чуток про термінову заглушку реактора в 2014-му, яка нібито була "аварійною" і "набагато серйознішою", ніж повідомлялося в офіційному зведенні. Сусіди Франції також стурбовані станом інших французьких АЕС - в Каттеномі на кордоні з Бельгією, Люксембургом і Німеччиною, і Бюже в центрально-східному регіоні країни.

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