Росія вбила трьох турецьких військових в Сирії

В результаті ракетного удару російських ВВС троє військовослужбовців з Туреччини вбиті, 11 поранені

Росія завдала ракетного удару по турецьким військовим, які перебувають на території Сирії. Про це повідомляє BBC. В результаті атаки троє військових загинули, 11 поранені.

Сайт Кремля заявляє, що президент країни-агресора Володимир Путін вже "висловив співчуття у зв'язку з трагічним інцидентом, що призвів до загибелі декількох турецьких військовослужбовців в районі міста Ель-Баб".

Повідомляється, що Путін і президент Туреччини Реджеп Ердоган провели телефонну розмову, під час якої було "домовлено про нарощування координації по військовій лінії в ході операцій в Сирії проти бойовиків ІД та інших екстремістських організацій".

Вчора Fox News повідомив, що Росія на цьому тижні поставила до Сирії 50 ракет Точка-У. Крім того, РФ за останні дні випустила дві таких ракети і чотири ракети Іскандер по позиціях сирійської опозиції.

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