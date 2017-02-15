У Чорногорії позбавили лідерів проросійської опозиції імунітету

Тепер прокуратура може допитати проросійських депутатів в рамках розслідування про організацію та підготовку конституційного перевороту в Чорногорії

Андрій Мандич і Мілан Кнезевич (фото - EPA)





Тепер прокурор може допитати цих опозиціонерів в рамках розслідування про передбачувану проросійську змову з метою повалення уряду.



Агентство повідомляє, що Мандич і Кнезевич є відвертими прихильниками тісних зв'язків з Росією і виступають проти членства Чорногорії в НАТО. У партії влади заявили, що Росія фінансує опозицію для того, щоб зірвати майбутнє членство Чорногорії в НАТО. Опозиційні партії це заперечують.



16 жовтня 2016 року в Чорногорії



10 листопада прем'єр Чорногорії Міло Джуканович



13 лютого 2017 року Головна прокуратура Чорногорії звернулася до парламенту країни з проханням



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Парламент Чорногорії проголосував за позбавлення імунітету лідерів опозиції - керівника проросійського Демократичного фронту Андрія Мандича та його союзника Мілана Кнезевича. Про це повідомляє агентство Reuters Тепер прокурор може допитати цих опозиціонерів в рамках розслідування про передбачувану проросійську змову з метою повалення уряду.Агентство повідомляє, що Мандич і Кнезевич є відвертими прихильниками тісних зв'язків з Росією і виступають проти членства Чорногорії в НАТО. У партії влади заявили, що Росія фінансує опозицію для того, щоб зірвати майбутнє членство Чорногорії в НАТО. Опозиційні партії це заперечують.16 жовтня 2016 року в Чорногорії були арештовані 20 громадян Сербії, яких чорногорські силовики звинувачують в підготовці збройних нападів на держустанови, поліцейські ділянки і чиновників після завершення голосування на парламентських виборах.10 листопада прем'єр Чорногорії Міло Джуканович звинуватив проросійську опозицію в безпосередній причетності до сценарію змови щодо силової зміни уряду в країні і його вбивства в день виборів.13 лютого 2017 року Головна прокуратура Чорногорії звернулася до парламенту країни з проханням позбавити депутатської недоторканності Мандича та Кнезевича, так як їх підозрюють в організації та підготовці злочинних дій, які загрожують конституційному ладу і безпеці Чорногорії.



ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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