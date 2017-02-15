У Чорногорії позбавили лідерів проросійської опозиції імунітету
15.02.2017 18:04
Тепер прокуратура може допитати проросійських депутатів в рамках розслідування про організацію та підготовку конституційного перевороту в Чорногорії
Андрій Мандич і Мілан Кнезевич (фото - EPA)
Парламент Чорногорії проголосував за позбавлення імунітету лідерів опозиції - керівника проросійського Демократичного фронту Андрія Мандича та його союзника Мілана Кнезевича. Про це повідомляє агентство Reuters.
Тепер прокурор може допитати цих опозиціонерів в рамках розслідування про передбачувану проросійську змову з метою повалення уряду.
Агентство повідомляє, що Мандич і Кнезевич є відвертими прихильниками тісних зв'язків з Росією і виступають проти членства Чорногорії в НАТО. У партії влади заявили, що Росія фінансує опозицію для того, щоб зірвати майбутнє членство Чорногорії в НАТО. Опозиційні партії це заперечують.
16 жовтня 2016 року в Чорногорії були арештовані 20 громадян Сербії, яких чорногорські силовики звинувачують в підготовці збройних нападів на держустанови, поліцейські ділянки і чиновників після завершення голосування на парламентських виборах.
10 листопада прем'єр Чорногорії Міло Джуканович звинуватив проросійську опозицію в безпосередній причетності до сценарію змови щодо силової зміни уряду в країні і його вбивства в день виборів.
13 лютого 2017 року Головна прокуратура Чорногорії звернулася до парламенту країни з проханням позбавити депутатської недоторканності Мандича та Кнезевича, так як їх підозрюють в організації та підготовці злочинних дій, які загрожують конституційному ладу і безпеці Чорногорії.
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Тепер прокурор може допитати цих опозиціонерів в рамках розслідування про передбачувану проросійську змову з метою повалення уряду.
Агентство повідомляє, що Мандич і Кнезевич є відвертими прихильниками тісних зв'язків з Росією і виступають проти членства Чорногорії в НАТО. У партії влади заявили, що Росія фінансує опозицію для того, щоб зірвати майбутнє членство Чорногорії в НАТО. Опозиційні партії це заперечують.
16 жовтня 2016 року в Чорногорії були арештовані 20 громадян Сербії, яких чорногорські силовики звинувачують в підготовці збройних нападів на держустанови, поліцейські ділянки і чиновників після завершення голосування на парламентських виборах.
10 листопада прем'єр Чорногорії Міло Джуканович звинуватив проросійську опозицію в безпосередній причетності до сценарію змови щодо силової зміни уряду в країні і його вбивства в день виборів.
13 лютого 2017 року Головна прокуратура Чорногорії звернулася до парламенту країни з проханням позбавити депутатської недоторканності Мандича та Кнезевича, так як їх підозрюють в організації та підготовці злочинних дій, які загрожують конституційному ладу і безпеці Чорногорії.
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