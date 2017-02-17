В ЄС підтримали створення постійної Ради міністрів оборони
17.02.2017 10:29
Постійна Рада міністрів оборони повинна бути створена для координації оборонної політики держав-членів Євросоюзу, йдеться в проекті резолюції
Фото: EPA
Європейський парламент схвалив резолюцію, яка пропонує створення постійної Ради міністрів оборони. Про це повідомляється 16 лютого на сайті Європарламенту.
Згідно з резолюцією, підготовленою євродепутатами Мерседес Брессо та Ельмаром Броком, "постійна Рада міністрів оборони повинна бути створена для координації оборонної політики держав-членів".
На сайті повідомляється, що Рада міністрів повинна бути перетворена у справжню другу законодавчу палату, і її конфігурації в підготовчий орган, аналогічний комітетам парламенту. Кожна держава-член має представити принаймні трьох кандидатів (представників обох статей) як "свого" комісара.
Крім того, очікується, що Рада повинна повністю перейти до прийняття рішень більшістю голосів, всюди, де це можливо, щоб уникнути блокування важливих законопроектів.
Резолюція була схвалена 329 голосами проти 223 при 83 тих, що утрималися.
22 листопада 2016 року депутати Європарламенту прийняли резолюцію, в якій закликають Євросоюз профінансувати створення спеціального оборонного відомства ЄС.
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Згідно з резолюцією, підготовленою євродепутатами Мерседес Брессо та Ельмаром Броком, "постійна Рада міністрів оборони повинна бути створена для координації оборонної політики держав-членів".
На сайті повідомляється, що Рада міністрів повинна бути перетворена у справжню другу законодавчу палату, і її конфігурації в підготовчий орган, аналогічний комітетам парламенту. Кожна держава-член має представити принаймні трьох кандидатів (представників обох статей) як "свого" комісара.
Крім того, очікується, що Рада повинна повністю перейти до прийняття рішень більшістю голосів, всюди, де це можливо, щоб уникнути блокування важливих законопроектів.
Резолюція була схвалена 329 голосами проти 223 при 83 тих, що утрималися.
22 листопада 2016 року депутати Європарламенту прийняли резолюцію, в якій закликають Євросоюз профінансувати створення спеціального оборонного відомства ЄС.
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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