Сьогодні ЄС остаточно затвердить безвізовий режим для Грузії
27.02.2017 10:22
Питання включено до порядку денного засідання Ради ЄС у понеділок
Фото: EPA
Сьогодні, 27 лютого, Євросоюз остаточно затвердить рішення про скасування візових вимог для громадян Грузії, яке вступить в силу до кінця березня. Про це повідомляє Укрsнформ.
Це питання включено до порядку денного засідання Ради ЄС у понеділок.
Одночасно з рішенням щодо Грузії міністри країн-членів ЄС також остаточно схвалять новий механізм призупинення безвізових режимів для всіх третіх країн.
"Ці питання будуть затверджені без обговорення. Далі за процедурою законодавчий акт про внесення Грузії до переліку третіх країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги для короткострокових поїздок до країн-членів ЄС, буде опублікований і набуде чинності через 20 днів", - наголошується в повідомленні .
Прогнозується, що це має статися до кінця березня.
Єврокомісар з питань міграції, внутрішніх справ і громадянства Дімітріс Аврамопулос щодо остаточного затвердження безвізового режиму прибув у неділю до Грузії, назвавши у себе в Twitter 27 лютого "історичним днем для Грузії і сусідів ЄС".
Щодо України, як очікується, процес візової лібералізації повинен продовжитися 28 лютого, коли Рада ЄС, Європарламент і Єврокомісія почнуть тристоронні переговори про проект законодавчого акта про скасування візових вимог для українців.
Після подальшого голосування в Європарламенті та затвердження Радою ЄС безвізовий режим для України може вступити в силу через кілька місяців.
2 лютого повідомлялося, що Європейський парламент проголосував за візову лібералізацію для громадян Грузії.
Це питання включено до порядку денного засідання Ради ЄС у понеділок.
Одночасно з рішенням щодо Грузії міністри країн-членів ЄС також остаточно схвалять новий механізм призупинення безвізових режимів для всіх третіх країн.
"Ці питання будуть затверджені без обговорення. Далі за процедурою законодавчий акт про внесення Грузії до переліку третіх країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги для короткострокових поїздок до країн-членів ЄС, буде опублікований і набуде чинності через 20 днів", - наголошується в повідомленні .
Прогнозується, що це має статися до кінця березня.
Єврокомісар з питань міграції, внутрішніх справ і громадянства Дімітріс Аврамопулос щодо остаточного затвердження безвізового режиму прибув у неділю до Грузії, назвавши у себе в Twitter 27 лютого "історичним днем для Грузії і сусідів ЄС".
Щодо України, як очікується, процес візової лібералізації повинен продовжитися 28 лютого, коли Рада ЄС, Європарламент і Єврокомісія почнуть тристоронні переговори про проект законодавчого акта про скасування візових вимог для українців.
Після подальшого голосування в Європарламенті та затвердження Радою ЄС безвізовий режим для України може вступити в силу через кілька місяців.
2 лютого повідомлялося, що Європейський парламент проголосував за візову лібералізацію для громадян Грузії.
Дивіться також: Інфографіка: Майже реальність. Що варто знати про безвізовий режим з ЄСПідписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Loading...
Новости партнеров