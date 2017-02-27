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ЄС затвердив скасування віз для громадян Грузії

27.02.2017 12:16
Міністри Ради ЄС схвалили механізм припинення безвізового режиму і візову лібералізацію для Грузії
ЄС затвердив скасування віз для громадян Грузії
Фото: ЕРА
Сьогодні, 27 лютого, Рада ЄС остаточно затвердила механізм призупинення безвізового режиму для громадян Грузії. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

"27 лютого Рада ЄС затвердила регламент щодо візової лібералізації для грузин, які подорожують до ЄС до 90 днів протягом 180-денного періоду", - йдеться в повідомленні.

Згідно з текстом документа, угода "зблизить народи Грузії та ЄС", а також посприяє зміцненню туристичних і ділових зв'язків.

Скасування віз стало можливим завдяки "завершення Грузією необхідних реформ" і адаптації механізму призупинення, відзначено в прес-релізі.

Скрін рішення Європарламенту:

Зараз залишається формальність - скріплення регламенту підписами глав Ради ЄС і Європарламенту. Ця процедура відбудеться 1 березня.

Щодо України, як очікується, процес візової лібералізації повинен продовжитися 28 лютого, коли Рада ЄС, Європарламент і Єврокомісія почнуть тристоронні переговори про проект законодавчого акта про скасування візових вимог для українців. Після подальшого голосування в Європарламенті та затвердження Радою ЄС безвізовий режим для України може вступити в силу через кілька місяців.

Дивіться також: Інфографіка: Майже реальність. Що варто знати про безвізовий режим з ЄС

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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